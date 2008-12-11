Efes'ten kritik galibiyet

Euroleague D Grubu'nda Efes Pilsen, İtalya'nın Armani Jeans Milano takımını sahasında 74-67 yendi. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla grup maçlarındaki 3. galibiyetini aldı.
Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 7 maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla İstanbul'da karşılaştı. Son çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca giden temsilcimiz, maçı 74-67 kazandı.
Euroleague'de 6 maçta 2 galibiyet alıyarak hayal kırıklığı yaratan Efes Pilsen, İtalyan ekibi karşısında maça hızlı başladı.
Kaya Peker'in pota altında ürettiği sayılarla ilk 3 dakikayo 9-1 önde geçen temsilcimiz, Sangare'yi durdurmayı başaramayınca konuk ekip farkı 2 sayıya kadar indirdi. Thornton'ın da hücumda devreye girmesiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan Efes Pilsen, ilk çeyreği 28-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle giren Milano, skoru 29-28'e getirerek farkı 1 indirdi. Vujanic'in basketleriyle üstünlüğünü korumayı başaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-37 önde gitmeyi bildi.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Hall'ın basketleriyle Milano 43-41 öne geçti. Sow'un smaç basketiyle üçüncü çeyreğin son 2 dakikasına 49-44 üstün girdi. Vujanic'in hücumda sorumluluk almasıyla toparlanan Efes Pilsen, son çeyreğe 54-54 eşitlikle başladı.
Son çeyreğe Kakiouzis ve Vujanic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle giren temsilcimiz, karşılamanın son 4 dakikasına 64-60 üstün girdi. Kalan sürede oyunu kontrol eden Efes Pilsen, sahadan 74-67'lik sonuçla galip ayrıldı.
Efes Pilsen'de Milos Vujanic 20 sayı - 4 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Charles Smith 12 sayı - 6 ribaunt - 4 asist - 3 top çalmayla, Thornton 10 sayı - 2 ribaunt - 2 asistle ön plana çıktı.
Konuk ekipte ise Bulleri'nin 14 sayı - 5 asist - 2 ribauntu ile Mason'ın 11 sayı - 8 ribauntlu performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı. EFES PİLSEN: 74 - ARMANİ JEANS MİLANO: 67
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Carl Jungebrand (Finlandiya), Dragan Neskovic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya)
Efes Pilsen: Vujanic 20, Thornton 10, Shumpert, Kerem 4, Kaya 19, Drobjnak, Smith 12, Ender 2, Kakiouzis 5, Sinan, Hammonds 2
Armani Jeans Milano: Sangare 3, Thomas 5, Hawkins 3, Hall 7, Rocca 11, Vitali 3, Mordente 9, Katelynas 8, Sow 4, Bulleri 14
1. Periyot: 28-19
Devre: 39-37
3. Periyot: 54-54
Beş faulle oyundan çıkan: 35.41 Rocca (Armani Jeans Milano)
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9 Aralık Salı
|Skor
| Alba Berlin - Fenerbahce Ulker
|72 - 63
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10 Aralık Çarşamba
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CSKA Moskova - Panionios OT
|93 - 61
| Cibona - Le Mans
|89 - 70
| Efes Pilsen - AJ Milano
|74 - 67
| Tau Ceramica - Union Olimpija
|101 - 69
| Unicaja - Olympiacos
|60 - 56
| Montepaschi Siena - Zalgiris
|100 - 93
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11 Aralık Perşembe
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| SLUC Nancy - Asseco Prokom
|-
| Panathinaikos - Regal Barcelona
|-
| Real Madrid - Partizan
|-
| Air Avellino - Maccabi Electra
|-
| DKV Joventut - Lottomatica Roma