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Spor

Efes'ten kritik galibiyet

Euroleague D Grubu'nda Efes Pilsen, İtalya'nın Armani Jeans Milano takımını sahasında 74-67 yendi.

11 Aralık 2008 02:00


Euroleague D Grubu'nda Efes Pilsen, İtalya'nın Armani Jeans Milano takımını sahasında 74-67 yendi. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla grup maçlarındaki 3. galibiyetini aldı.

Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 7 maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla İstanbul'da karşılaştı. Son çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca giden temsilcimiz, maçı 74-67 kazandı.

Euroleague'de 6 maçta 2 galibiyet alıyarak hayal kırıklığı yaratan Efes Pilsen, İtalyan ekibi karşısında maça hızlı başladı.

Kaya Peker'in pota altında ürettiği sayılarla ilk 3 dakikayo 9-1 önde geçen temsilcimiz, Sangare'yi durdurmayı başaramayınca konuk ekip farkı 2 sayıya kadar indirdi. Thornton'ın da hücumda devreye girmesiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan Efes Pilsen, ilk çeyreği 28-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle giren Milano, skoru 29-28'e getirerek farkı 1 indirdi. Vujanic'in basketleriyle üstünlüğünü korumayı başaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-37 önde gitmeyi bildi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Hall'ın basketleriyle Milano 43-41 öne geçti. Sow'un smaç basketiyle üçüncü çeyreğin son 2 dakikasına 49-44 üstün girdi. Vujanic'in hücumda sorumluluk almasıyla toparlanan Efes Pilsen, son çeyreğe 54-54 eşitlikle başladı.

Son çeyreğe Kakiouzis ve Vujanic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle giren temsilcimiz, karşılamanın son 4 dakikasına 64-60 üstün girdi. Kalan sürede oyunu kontrol eden Efes Pilsen, sahadan 74-67'lik sonuçla galip ayrıldı.

Efes Pilsen'de Milos Vujanic 20 sayı - 4 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Charles Smith 12 sayı - 6 ribaunt - 4 asist - 3 top çalmayla, Thornton 10 sayı - 2 ribaunt - 2 asistle ön plana çıktı.

Konuk ekipte ise Bulleri'nin 14 sayı - 5 asist - 2 ribauntu ile Mason'ın 11 sayı - 8 ribauntlu performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.

EFES PİLSEN: 74 - ARMANİ JEANS MİLANO: 67
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Carl Jungebrand (Finlandiya), Dragan Neskovic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya)
Efes Pilsen: Vujanic 20, Thornton 10, Shumpert, Kerem 4, Kaya 19, Drobjnak, Smith 12, Ender 2, Kakiouzis 5, Sinan, Hammonds 2
Armani Jeans Milano: Sangare 3, Thomas 5, Hawkins 3, Hall 7, Rocca 11, Vitali 3, Mordente 9, Katelynas 8, Sow 4, Bulleri 14
1. Periyot: 28-19
Devre: 39-37
3. Periyot: 54-54
Beş faulle oyundan çıkan: 35.41 Rocca (Armani Jeans Milano) 


9 Aralık Salı
 Skor
 Alba Berlin - Fenerbahce Ulker 72 - 63
 10 Aralık Çarşamba
  

 CSKA Moskova - Panionios OT

 93 - 61
 Cibona - Le Mans 89 - 70
 Efes Pilsen - AJ Milano 74 - 67
 Tau Ceramica - Union Olimpija 101 - 69
 Unicaja - Olympiacos 60 - 56
 Montepaschi Siena - Zalgiris 100 - 93
 11 Aralık Perşembe
  
 SLUC Nancy - Asseco Prokom -
 Panathinaikos - Regal Barcelona -
 Real Madrid - Partizan -
 Air Avellino - Maccabi Electra -
 DKV Joventut - Lottomatica Roma

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