Efes'ten kritik galibiyet

9 Aralık Salı Skor Alba Berlin - Fenerbahce Ulker 72 - 63 10 Aralık Çarşamba CSKA Moskova - Panionios OT 93 - 61 Cibona - Le Mans 89 - 70 Efes Pilsen - AJ Milano 74 - 67 Tau Ceramica - Union Olimpija 101 - 69 Unicaja - Olympiacos 60 - 56 Montepaschi Siena - Zalgiris 100 - 93 11 Aralık Perşembe SLUC Nancy - Asseco Prokom - Panathinaikos - Regal Barcelona - Real Madrid - Partizan - Air Avellino - Maccabi Electra - DKV Joventut - Lottomatica Roma

Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 7 maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla İstanbul'da karşılaştı. Son çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca giden temsilcimiz, maçı 74-67 kazandı.Euroleague'de 6 maçta 2 galibiyet alıyarak hayal kırıklığı yaratan Efes Pilsen, İtalyan ekibi karşısında maça hızlı başladı.Kaya Peker'in pota altında ürettiği sayılarla ilk 3 dakikayo 9-1 önde geçen temsilcimiz, Sangare'yi durdurmayı başaramayınca konuk ekip farkı 2 sayıya kadar indirdi. Thornton'ın da hücumda devreye girmesiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan Efes Pilsen, ilk çeyreği 28-19 önde tamamladı.İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle giren Milano, skoru 29-28'e getirerek farkı 1 indirdi. Vujanic'in basketleriyle üstünlüğünü korumayı başaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-37 önde gitmeyi bildi.İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Hall'ın basketleriyle Milano 43-41 öne geçti. Sow'un smaç basketiyle üçüncü çeyreğin son 2 dakikasına 49-44 üstün girdi. Vujanic'in hücumda sorumluluk almasıyla toparlanan Efes Pilsen, son çeyreğe 54-54 eşitlikle başladı.Son çeyreğe Kakiouzis ve Vujanic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle giren temsilcimiz, karşılamanın son 4 dakikasına 64-60 üstün girdi. Kalan sürede oyunu kontrol eden Efes Pilsen, sahadan 74-67'lik sonuçla galip ayrıldı.Efes Pilsen'de Milos Vujanic 20 sayı - 4 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Charles Smith 12 sayı - 6 ribaunt - 4 asist - 3 top çalmayla, Thornton 10 sayı - 2 ribaunt - 2 asistle ön plana çıktı.Konuk ekipte ise Bulleri'nin 14 sayı - 5 asist - 2 ribauntu ile Mason'ın 11 sayı - 8 ribauntlu performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.Salon: Abdi İpekçiHakemler: Carl Jungebrand (Finlandiya), Dragan Neskovic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya)Efes Pilsen: Vujanic 20, Thornton 10, Shumpert, Kerem 4, Kaya 19, Drobjnak, Smith 12, Ender 2, Kakiouzis 5, Sinan, Hammonds 2Armani Jeans Milano: Sangare 3, Thomas 5, Hawkins 3, Hall 7, Rocca 11, Vitali 3, Mordente 9, Katelynas 8, Sow 4, Bulleri 141. Periyot: 28-19Devre: 39-373. Periyot: 54-54Beş faulle oyundan çıkan: 35.41 Rocca (Armani Jeans Milano)