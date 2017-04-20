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Spor

Efes'ten kötü başlangıç

Efes, Olympiakos’a 87-72 yenildi

20 Nisan 2017 02:33

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında, konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos’a 87-72 yenildi.

Olympiakos, Mantzaris ve Milutinov ile üst üste sayılar bulduğu ilk çeyreği, 18-11 üstün bitirdi.

Anadolu Efes’in hücumda Olympiakos’a ayak uydurduğu 2. periyot, bol skorlu geçti. Oyuna kenardan giren Papanikolaou, Green ve Waters ile etkili olan ev sahibi takım, yedek oyuncuları Heurtel ve Honeycutt’ın ayakta tuttuğu Anadolu Efes karşında farkı, 11 sayıya (42-31) çıkardı.

İkinci yarıya, Spanoulis ve Printezis’le hızlı başlayan Olympiakos, çeyreğin bitimine 5 dakika 49 saniye kala 18 sayılık (55-37) üstünlük kurdu. Yunan kulübü, son 10 dakikaya da 67-50 önde girdi.

Son periyodun ilk 3 dakikasında rakibine, yalnızca 3 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, skoru 70-60’a getirdi. Fakat bu noktadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Olympiakos, sahadan 87-72 galip ayrıldı. Olympiakos böylece seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 21 Nisan Cuma günü TSİ 21.00’de yine Yunanistan’da oynanacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya)

Olympiakos: Spanoulis 10, Mantzaris 14, Papapetrou 6, Printezis 11, Milutinov 11, Papanikolaou 8, Birch 4, Toliopoulos, Agravanis 4, Green 13, Waters 6

Anadolu Efes: Granger 12, Paul 6, Cedi Osman 2, Brown 3, Dunston 8, Heurtel 14, Honeycutt 17, Kirk 4, Doğuş Balbay, Thomas 6

1. Periyot: 18-11

Devre: 42-31

3. Periyot: 67-50

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