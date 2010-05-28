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Spor

Efes'te Kerem Tunçeri şoku

Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde F.Bahçe Ülker'in 3-1 gerisinde bulunan Efes Pilsen'de, Kerem Tunçeri ameliyat olacak.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Ülker'in 3-1 gerisinde bulunan Efes Pilsen'de, Kerem Tunçeri şoku yaşanıyor.


Thornton'un sakatlanmasıyla, final serisinde bu oyuncudan yararlanamayan lacivert-beyazlı takımda, sağ el bileğinde kırık tespit edilen Kerem Tunçeri'nin de yarın (30 Mayıs 2010) ameliyat olacağı açıklandı.


Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, takımın diğer oyun kurucusu Ender Arslan'ın da sakatlığının bulunduğunu, ancak final serisinin 5. maçında forma giyebileceğini kaydetti.


Bu arada, Kerem Tunçeri'nin sahalardan 7-8 hafta uzak kalabileceği öğrenildi.

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