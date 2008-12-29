Efes'te Aydın Örs sesleri

Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Efes Pilsen, eski antrenörü Aydın Örs'ü yeniden bünyesine katmak için, tecrübeli teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor.



Basketbolun efsane isimlerinden Aydın Örs'ün teknik danışman veya teknik koordinatör olarak düşünüldüğü, bu şekilde antrenör Ergin Ataman'a destek vereceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcıyla görüşmelerin sürdüğü, başkan Tuncay Özilhan'ın da bu konuda Örs ile görüşmeler yaptığı bildirildi.



Görüşmelerin ardından teklifi değerlendiren Örs'ün, görüşlerini paylaşmak için yöneticilerle daha sonra bir kez daha bir araya geleceği dile getirildi.



9 YIL SONRA YUVAYA DÖNECEK



Aydın Örs, teklifi kabul etmesi halinde 9 yıl sonra, birçok başarılara imza attığı Efes Pilsen'e dönecek.



Lacivert-beyazlı kulüpte uzun yıllar görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, takımının Pınar Karşıyaka yenilgisi sonrası 17 Ekim 1999'da istifa etmişti. Örs'ün istifasının ardından takımın şimdiki antrenörü Ergin Ataman göreve gelmişti. Örs'ün daha önceki sezonlarda yardımcılığını yapan Ataman, görev alması halinde tecrübeli teknik adamla bir kez daha çalışma fırsatı bulacak.





EFES PİLSEN'E BİRÇOK KUPA KAZANDIRMIŞTI



1992 yılında Efes Pilsen (A) takımında görev yapmaya başlayan Aydın Örs, lacivert-beyazlı takıma, kariyeri boyunca birçok kupa sevinci yaşattı.



Efes Pilsen, Örs döneminde, erkeklerde Türk ekiplerinin tek Avrupa kupası olan Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nın yanı sıra 5 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.



Örs yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, 1 kez de Avrupa Kulüpler Kupası finali oynadı. (A) Milli Erkek Takımı'nı da 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci yapan Aydın Örs, birçok yıldız oyuncunun yetişmesine katkıda bulundu.



Efes Pilsen'in ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Örs, bu ekiple de lig şampiyonluğu yaşadı. Bogdan Tanjevic'in göreve getirilmesinin ardından Örs, sarı-lacivertli takımdaki kariyerini sonlandırmıştı.

