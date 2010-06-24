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Spor

Efesli Kaya Peker Fenerbahçe'de

Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu F.Bahçe Ülker, geçen sezon Efes Pilsen'de forma giyen Kaya Peker'i transfer etti.

24 Haziran 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Ülker, Engin Atsür ve Hırvat Marko Tomas'ın transferini dün gerçekleştirdikten sonra bugün de Efes Pilsen'in başarılı ve deneyimli pivotu Kaya Peker'i saır lacivertli renklere bağladı.

Beko Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Ülker, geçen sezon Efes Pilsen'de forma giyen Kaya Peker'i transfer etti.

Genel koordinatörlüğe Aydın Örs'ü, antrenörlüğe de Neven Spahija'yı getiren Fenerbahçe Ülker, Hırvat milli oyuncu Marko Tomas ve Engin Atsür'ün ardından Kaya Peker'i de 2 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ayrıca Hırvat oyuncu Roko Ukic'in ardından Oğuz Savaş'la da 2 yıllık sözleşme yenilendiği bildirildi.


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