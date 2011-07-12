-EFES'İN SÖZLÜ SAVUNMASI ALINDI ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. hakkında Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin sözlü savunması alındı. Efes Pazarlama şirketinin sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumunda, Kurul Başkanı Nurettin Kaldırımcı başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Rekabet Kurulu Başkanı Kaldırımcı, Kurulun 1 Temmuz 2010 tarihli kararıyla Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını belirtti. Şikayetçi firma İpekli Gıda'nın firma ortağı Nadir Ateş de firma olarak bira alıp sattıklarını ve her türlü markayı da bünyelerinde bulundurduklarını söyledi. Efes'in, Tuborg marka bira satmamak kaydıyla kendilerine 250 kasa Efes bira teklif ettiğini iddia eden Ateş, kendilerinin de bunu kabul etmeyince, şirketin kendilerine karşı tavır aldığını söyledi. Tuborg'un da kendilerine ürünlerini satma karşılığı 2,5 metrelik bir tabela teklifinde bulunduğunu ve bunu kabul ettiklerini anlatan Ateş, tabela takıldıktan sonra Efes bayisinin tavrının iyice değiştiğini ve kendilerine mal gönderemeyeceklerini beyan ettiğini ifade etti. Soruşturma heyetinin raporunda ise şirketin rekabet ihlalinde bulunduğunun tespit edildiğini ve idari para cezası verilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi. -EFES'İN SAVUNMASI- Daha sonra Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş'nin (EFPA) sözlü savunması alındı. Şirket adına savunmada bulunan Avukat Zeynep Ergün, söz konusu şikayetin asılsız olduğunu, Efes'in bir takım uygulamalarla rakip ürün satılan noktalarının faaliyetlerini zorlaştırdığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Buna dönük üst düzey yönetimden çıkan tek bir belge olmadığını belirten Ergün, EFPA'nın amacının bira pazarını büyütmek olduğunu, hiçbir zaman EFES ürünlerinin payını büyütmek olmadığını kaydetti. Ergün, tek bir distribütörde bulunan belge nedeniyle tüm şirketin sorumlu tutulmasının doğru olmadığını, şirkete idari para cezası verilmemesini talep etti. Pazar Geliştirme Müdürü Levent Tansi de Efes ve Tuborg ürünlerini birlikte satan bayilerden fotoğraflı örnekler vererek, fotoğraflarda iki markanın da ürünlerinin yan yana markaların kendi soğutucularında satıldığının görüldüğünü söyledi. Tansi, ''Efes'in rakip ürünün malını sattırmama stratejisi olsaydı, bu stratejiyi kendisi için en önemli noktalarda hayata geçirirdi'' dedi. -NİHAİ KARAR 19 TEMMUZ'DA Savunmaların ardından Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararının 19 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.