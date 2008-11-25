Efes'in rakibi Real





Euroleague'de yarın Real Madrid ile karşılaşacak olan Efes Pilsen, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 396 maçta 245 galibiyet ve 152 yenilgi aldı.





Efes Pilsen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi'nde yarın İstanbul'da İspanyol temsilcisi Real Madrid ile yapacağı maçta, Avrupa kupalarındaki 398. sınavına çıkacak.



Lacivert-beyazlılar, 1979-80 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 397 maçın 245'ini kazanırken, 152 maçta ise salondan yenilgiyle ayrıldı.



Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da ULEB Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de ise çıktığı toplam 312 maçta 193 galibiyet, 119 yenilgi aldı.



Öte yandan yarınki maç, Efes Pilsen'in ULEB Avrupa Ligi'ndeki 150. sınavı olacak.



AVRUPA'DAKİ BAŞARILARI



Efes Pilsen, 30 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine 1 Avrupa kupası götürürken, 1 kez final oynadı, 2 kez de dörtlü finalde yer alıp, üçüncü oldu. , 1995-96 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Efes Pilsen, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Efes Pilsen 1992-93 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselirken, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı.



Lacivert-beyazlılar ayrıca, 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde dörtlü finale kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki dörtlü finalin ilk günü Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Efes Pilsen, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yenerek, üçüncü oldu.



Efes Pilsen 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de dörtlü final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün yine Yunanistan'ın Panathinakos takımına 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.



EFES PİLSEN İLE REAL MADRİD, YARIN 7. RANDEVUDA



Efes Pilsen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi'nde yarınki rakibi Real Madrid ile Avrupa kupalarında 7. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geçmişte yapılan 6 maçtan 4'ünü Efes Pilsen, 2'sini İspanyol temsilcisi kazandı.



Efes Pilsen, İstanbul'daki 3 maçtan ise 2'sini yitirdi, 1'inden galip ayrıldı. Öte yandan lacivert-beyazlılar, rekabetteki son 3 randevuda da gülen taraf oldu.



Efes Pilsen ile Real Madrid takımları arasında Avrupa kupalarında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Maç Sonuç



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10.02.1997 Madrid Real Madrid-Efes Pilsen 66-76



20.11.1997 İstanbul Efes Pilsen-Real Madrid 78-81



07.03.2002 İstanbul Efes Pilsen-Real Madrid 63-67



17.04.2002 Madrid Real Madrid-Efes Pilsen 92-109



02.12.2004 İstanbul Efes Pilsen-Real Madrid 74-70



26.01.2005 Madrid Real Madrid-Efes Pilsen 57-72

