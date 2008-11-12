Efes'in Moskova sınavı



Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'nda bugün saat 19.15'te Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.





Euroleague'de oynadığı son karşılaşmada Yunanistan'ın Panionios takımına İstanbul'da mağlup olmaktan kurtulamayan Efes Pilsen, CSKA Moskova'yı deplasmanda mağlup ederek bu yenilgiyi telafi etmenin hesaplarını yapıyor.



Efes Pilsen, bugün saat 19.15'te grubun yenilgiz lideri CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



MUSTAFA ABİ VE KASUN YOK



Efes Pilsen'de sakatlıkları nedeniyle Mustafa Abi ile Mario Kasun Moskova'ya götürülmedi.



Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, Avrupa Ligi'nde son oynadıkları karşılaşmada Panionios'a yenildiklerini kaydederek, ''Avrupa Ligi'nin şampiyonluk adayı CSKA Moskova ile zor bir deplasman maçı yapacağız. Son maçı evimizde kaybettik. Bunu mutlaka bir deplasman galibiyetiyle telafi etmemiz gerekiyor'' dedi.



Lig ve Avrupa'da zorlu bir dönemece girdiklerini kaydeden Özerhun, ''Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise CSKA Moskova ve Real Madrid ile oynayacağız. Bu dönemeci en az kayıpla atlatmalıyız'' ifadesini kullandı.

