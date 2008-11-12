T24 LogoT24 Logo
Spor

Efes'in Moskova sınavı

Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'nda bugün saat 19.15'te Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

12 Kasım 2008 02:00


Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'nda bugün saat 19.15'te Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.


Euroleague'de oynadığı son karşılaşmada Yunanistan'ın Panionios takımına İstanbul'da mağlup olmaktan kurtulamayan Efes Pilsen, CSKA Moskova'yı deplasmanda mağlup ederek bu yenilgiyi telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Efes Pilsen, bugün saat 19.15'te grubun yenilgiz lideri CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MUSTAFA ABİ VE KASUN YOK

Efes Pilsen'de sakatlıkları nedeniyle Mustafa Abi ile Mario Kasun Moskova'ya götürülmedi.

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, Avrupa Ligi'nde son oynadıkları karşılaşmada Panionios'a yenildiklerini kaydederek, ''Avrupa Ligi'nin şampiyonluk adayı CSKA Moskova ile zor bir deplasman maçı yapacağız. Son maçı evimizde kaybettik. Bunu mutlaka bir deplasman galibiyetiyle telafi etmemiz gerekiyor'' dedi.

Lig ve Avrupa'da zorlu bir dönemece girdiklerini kaydeden Özerhun, ''Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise CSKA Moskova ve Real Madrid ile oynayacağız. Bu dönemeci en az kayıpla atlatmalıyız'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24