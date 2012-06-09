Efes'in kupa inadı

Beko Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci maçı nefesleri kesti. Anadolu Efes güçlü rakibi Beşiktaş Milangaz'ı uzatmada 84-82 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmaya her iki takımda basketle başlarken ev sahibi Anadolu Efes ilk dakikalarda bulduğu basketlerle farkı açmaya başladı. Hücumda rakibine oranla etkisiz kalan Beşiktaş Milangaz ilk periyotta sayı üretmekte zorlandı. Çeyreğin sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran Anadolu Efes ikinci periyoda 15-12 önde gitti.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren Anadolu Efes Kerem Gönlüm'ün de etkili oyunuyla skoru 30-23 yaptı. Carlos Arroyo ile farkın açılmasına izin vermeyen Beşiktaş Milangaz bulduğu basketlerle farkı 3 sayıya indirdi:30-27 Kalan dakikalar karşılıklı basketlerle geçilirken ev sahibi Anadolu Efes ilk devreyi 38-33 önde bitirdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Vujacic'in basketleriyle farkı korumaya çalışan Anadolu Efes'e Beşiktaş Milangaz Carlos Arroyo ile cevap vermeye başladı. Arroyo'nun serbest atışlardan bulduğu basketlerle farkı 2 sayıya indirdi:44-42. İkinci devrede oyunu daha yüksek tempoda tutan Beşiktaş Milangaz skoru eşitledi:48-48. Son çeyreğe konuk Beşiktaş Milangaz Hawkins'in üçlüğü ile 57-53 önde girdi.

Son çeyreğe basketler başlayan iki takımda kontrollü bir oyun sergilemeye başladı. Ersin Dağlı'nın basketleriyle etkili olan Beşiktaş Milangaz farkı giderek açmaya başladı:70-59. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes farkı kapatmaya başladı:70-69. Son dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 73-73 sona erdi.

Uzatmaya Anadolu Efes, Hawkins'in basketi ile başladı. İki takımda kritik dakikalara girilirken hata yapmamaya özen gösterdi. Seride geride olan Anadolu Efes şansını kaybetmemek adına uzatma dakikalarında oyuna ağırlığını koymaya başladı. Kerem Gönlüm'ün müthiş üçlüğü ile 81-78 öne geçti. Son saniyelerde nefeslerin tutulduğu karşılaşmada 82-82 eşitlik yaşanırken Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın sayısı ile maçı 84-82 kazandı.