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Spor

Efes'in gündeminde transfer yok

29 Nisan 2009 16:20


Efes Pilsen Yönetimi, sezon bitmeden hiçbir yerli ve yabancı oyuncuyla transfer görüşmesi yapmadıklarını ve yapmayacaklarını açıkladı. 

Efes Pilsen Kulübü, hiçbir yerli ve yabancı oyuncuyla transfer görüşmesinin yapılmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde basında yer alan transfer polemikleriyle hiçbir ilişkilerinin olmadığı belirtilerek, ''Yıllardır sürdürülen ilkeler doğrultusunda, sezon bitmeden hiçbir yerli ve yabancı oyuncuyla transfer görüşmesi yapılmamış ve transfer önerisinde bulunulmamıştır'' denildi.

Açıklamada, ayrıca Efes Pilsen Kulübü'nün, yönetim, teknik kadrosu ve A takımı kadrosunda yer alan tüm oyuncularıyla sezonun en önemli hedefi olan Türkiye şampiyonluğuna odaklandığı vurgulanarak, Türkiye Ligi'nde normal sezonu birincilikle tamamlamayı garantilemiş olan takımın tüm olanaklarıyla önce play-off'lara sonra da Türkiye şampiyonluğu hedefi doğrultusunda final maçlarına hazırlanmakta olduğu kaydedildi.

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