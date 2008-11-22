Efes'in Ereğli keyfi!..



Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, Efes Pilsen'e 85-61 yenildi. Karşılaşmasının ilk iki dakikasında tarafların iyi savunma yaptığı ve rakibine sayı şansı vermediği maçta, ilk sayıyı Erdemirspor, Thomas ile buldu. Thomas'ın sayılarıyla rakibi karşısında 4-0 öne geçen Erdemirspor karşısında oyuna ağırlığını koyan Efes Pilsen 6-4 öne geçti.



Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodunu Efes Pilsen 22-20 önde tamamladı.



İkinci periyoda Erdal'ın sayısıyla başlayan Erdemirspor, hızlı hücum yapmak isterken savunmada rakibine boş alanlar bıraktı. Erdemirspor hücumuna engel olan Efes Pilsen, bulduğu sayılarla farkı açtı.



Smith, Thornton ve Shumpert'ın bulduğu sayılarla Efes Pilsen, devreyi 44-33 önde bitirmeyi başardı.



Üçücü periyotta farkı azaltmak isteyen Erdemirspor, geliştirdiği hücumlarda başarısız oldu. Erdal, Funk ve Thomos'ın isabetsiz atışları karşısında Efes Pilsen'in sayı bulması aradaki farkın artmasını sağladı.



Periyotu 61-41 üstün tamamlayan Efes Pilsen, oyundaki üstünlüğünü son periyotta da devam ettirdi. İyi savunmaya yapan Efes Pilsen, rakibinin top kayıpları değerlerdirerek sayı üretti.



Hücumda etkisiz kalan Erdemirspor, rakibine 85-61 yenildi.



Karşılaşmanın tamamlanmasına yakın bir grup taraftar, Erdemirspor antrenörü Gökhan Taştimur'u istifaya çağıran sloganlarla salonu terk etti.



Maç öncesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürü ve Erdemirspor Kulüp Başkanı Oğuz Nuri Özgen, Efes Pilsen antrenörü Ergin Ataman'a takımlarının flamasını ve formasını hediye etti.



ERDEMİRSPOR: 61 - EFES PİLSEN : 85



Salon: Erdemir

Hakemler: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Mehmet Berk Torun



Erdemirspor: Funk 20, Erdal 5, Mithat 2, Thomas 10, Burgess 2, Nihat 15, Alper 5, Serhat, Özgür 2



Efes Pilsen: Thornton 3, Vujanic 14, Kaya 10, Kakiouzis 10, Cenk 10, Erder 2, Sinan, Kerem 8, Shumpert 10, Smith 18, Engin



1. Periyot: 20-22

Devre: 33-44 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 41-61

