Efes'in adı yetti!..



Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Efes Pilsen, Kepez Belediyesi'ni 29 sayı farkla 86-57 yendi.





Karşılaşmaya Kerem'in pota altında kazandırdığı basketlerle etkili başlayan Efes Pilsen, Smith'in de skora katkısıyla oyunda üstünlüğü ele aldı. Saunders'in basketleriyle maçta tutunmaya çalışan Kepez Belediyesi, hücumlarda istediği yüzdeyi yakalayamazken, ilk çeyreği Efes Pilsen 23-12 üstün tamamladı.



Lacivert-beyazlılar, üstünlüklerini Shumpert, Kaya ve Kakiouzis'in skorer oyunuyla ikinci çeyrekte de devam ettirirken, yaptıkları iyi savunmayla da Kepez Belediyesi'ne kolay sayı imkanı tanımadı. Ev sahibi ekip devreyi kapatırken farkı 21 sayıya çıkardı: 48-27.



İkinci yarıya başlarken tutuk bir oyun sergileyen ve hücumları değerlendirmekte sıkıntı yaşayan Efes Pilsen karşısında Kepez Belediyesi, Martin ve Berent ile sayılar bularak oyunu dengeledi. Kakiouzis ve Smith'in skor üretmeye başlamasıyla tekrar hareketlenen Efes Pilsen, son periyota girerken farkı 18 sayıda tutmayı başardı: 62-46



Efes Pilsen, son çeyrekte de başarılı oyununu sürdürerek karşılaşmadan rahat bir şekilde 29 sayı farkla 86-57 galip ayrıldı.



EFES PİLSEN: 86 - KEPEZ BELEDİYESİ: 57



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Engin Kennerman, Elif İnci, Murat Ciner



Efes Pilsen: Vujanic 5, Cenk 8, Smith 12, Kaya 10, Kerem 18, Shumpert 13, Ender, Kakiouzis 13, Sinan 7, Thornton



Kepez Belediyesi: Arda, Martin 15, Serkan 3, Saunders 10, Traylor 7, Mclinton 5, Hakan 5, Güven 2, Levent, Melih, Berent 10



1. Periyot: 23-12

Devre: 48-27 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 62-46







