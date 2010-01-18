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Spor

Efes'i TOP 16'da zorlu maçlar bekliyor

Lytavus Rytas'ın son maçında yenilmesinin ardından TOP 16'ya kalan Efes Pilsen'in rakipleri belli oldu.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Lytavus Rytas'ın son maçında yenilmesi sonrasında TOP 16'ya kalan Euroleague'deki temsilcimiz Efes Pilsen'in rakipleri belli oldu. F Grubu'nda bulunan Efes Pilsen'in rakipleri oldukça zorlu.

Avrupa'da kulüpler bazında basketbolun en prestijli organizasyonu olan Euroleague'de TOP 16 kuraları çekildi.

İlk turda mücadele ettiği B Grubu'nu Olimpiyakos, Unicaja Malaga ve Partizan'ın ardından 4. sırada tamamlayan Efes Pilsen, kura çekimine 4. torbadan katıldı.

27 Ocak - 11 Mart tarihleri arasında oyanancak TOP 16 Turu'nda kura çekimi şu şekilde oluştu:

E Grubu
Barcelona
Panathinaikos
Partizan Belgrad
Maroussi









F Grubu
Real Madrid
Montipaschi Siena
Maccabi Tel Aviv
Efes Pilsen

G Grubu
CSKA Moskova
Unicaja
Zalgris Kaunas
Asseco Prokom Gdynia

H Grubu
Olympiakos
Caja Laboral
Khimki Moskova
Cibona Zagre

Efes'e TOP 16 kapılarını Unicaja Malaga açtı

Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Ülker, TOP 16'ya yükselemezken bir diğer temsilcimiz Efes Pilsen son maçında Fransız ekibi Entente Orleanaise'yi deplasmanda 60-75 mağlup etmesi ve Litvanya temsilcisi Lytavus Rytas'ın kendi evinde Unicaja Malaga'ya 71-73 yenilmesiyle TOP 16'ya yükselmişti.

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