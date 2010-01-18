Efes'i TOP 16'da zorlu maçlar bekliyor

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Efes'e TOP 16 kapılarını Unicaja Malaga açtı

Avrupa'da kulüpler bazında basketbolun en prestijli organizasyonu olan Euroleague'de TOP 16 kuraları çekildi.İlk turda mücadele ettiği B Grubu'nu Olimpiyakos, Unicaja Malaga ve Partizan'ın ardından 4. sırada tamamlayan Efes Pilsen, kura çekimine 4. torbadan katıldı.27 Ocak - 11 Mart tarihleri arasında oyanancak TOP 16 Turu'nda kura çekimi şu şekilde oluştu:BarcelonaPanathinaikosPartizan BelgradMaroussiReal MadridMontipaschi SienaMaccabi Tel AvivEfes PilsenCSKA MoskovaUnicajaZalgris KaunasAsseco Prokom GdyniaOlympiakosCaja LaboralKhimki MoskovaCibona ZagreÜlkemizi temsil eden Fenerbahçe Ülker, TOP 16'ya yükselemezken bir diğer temsilcimiz Efes Pilsen son maçında Fransız ekibi Entente Orleanaise'yi deplasmanda 60-75 mağlup etmesi ve Litvanya temsilcisi Lytavus Rytas'ın kendi evinde Unicaja Malaga'ya 71-73 yenilmesiyle TOP 16'ya yükselmişti.