Efes'e şampiyon rakip

402. AVRUPA SINAVI



1 KUPA, 1 FİNAL, 2 ÜÇÜNCÜLÜK



CSKA MOSKOVA 13. RANDEVU

MAÇLAR

Tarih Yer Maç Kupa Sonuç 15.12.1992 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Kupa 2 85-82 02.02.1993 Moskova CSKA-Efes Pilsen Kupa 2 87-96 23.10.1997 Moskova CSKA-Efes Pilsen Kupa 1 77-73 18.12.1997 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Kupa 1 71-63 03.02.1999 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Kupa 1 73-58 04.03.1999 Moskova CSKA-Efes Pilsen Kupa 1 98-105 13.05.2001 Paris CSKA-Efes Pilsen Kupa 1 85-91 19.03.2003 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Kupa 1 71-69 09.04.2003 Moskova CSKA-Efes Pilsen Kupa 1 66-54 04.04.2006 Moskova CSKA-Efes Pilsen Kupa 1 66-57 06.04.2006 İstanbul Efes Pilsen-CSKA Kupa 1 71-75 12.11.2008 Moskova CSKA-Efes Pilsen Kupa 1 90-68

Euroleague D Grubu'nda mücadele eden Efes Pilsen, gruptaki 9. maçında bugün İstanbul'da Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.Lacivert-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 90-68 yenildiği Rus ekibi karşısında, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak mücadeleyi kazanarak rövanşı almak istiyor.Efes Pilsen'de sakatlıkları devam eden Mario Kasun, Mustafa Abi, Engin Atsür ve Bora Paçun bu maçta forma giyemeyecek.Gruptaki 9. maçlar öncesi puan cetvelinde, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan CSKA Moskova 14 puanla ilk sırada bulunurken, Efes Pilsen 4'er galibiyet ve mağlubiyetle 12 puanla 3. sırada yer alıyor.Efes Pilsen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi'nde bugün İstanbul'da Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile yapacağı maçla birlikte Avrupa kupalarında 402. karşılaşmasına çıkacak.Lacivert-beyazlılar, 1979-80 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 401 maçın 247'sini kazanırken, 154 müsabakada ise salondan yenilgiyle ayrıldı.Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da ULEB Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de ise çıktığı toplam 316 maçta 195 galibiyet, 121 yenilgi aldı.Efes Pilsen, 30 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine 1 Avrupa Kupası götürürken, 1 kez final oynadı, 2 kez de dörtlü finalde yer alıp, üçüncü oldu.Lacivert-beyazlılar, 1995-96 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Efes Pilsen, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı.Efes Pilsen, 1992-93 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselirken, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı.Lacivert-beyazlılar ayrıca, 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde dörtlü finale kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki dörtlü finalin ilk günü Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Efes Pilsen, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yenerek, üçüncü oldu.Efes Pilsen, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de dörtlü final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün yine Yunanistan'ın Panathinakos takımına 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.Efes Pilsen ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları, ULEB Avrupa Ligi'nde bugün yapacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında 13. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında geçmişte yapılan 12 maçtan 7'sini Efes Pilsen, 5'ini CSKA Moskova kazandı.Efes Pilsen, rakibiyle İstanbul'da yaptığı 5 maçtan 4'ünü kazanırken, 1'ini yitirdi.Bu arada, iki takım arasında Avrupa kupalarında yapılan son 4 maçı da Rusya temsilcisi kazandı.Öte yandan, Efes Pilsen, 2000-01 sezonunda Suprolig'de Paris'te yapılan dörtlü finaldeki üçüncülük maçında Rus ekibini 91-85 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.Efes Pilsen ile Avrupa Ligi'nin son şampiyonu CSKA Moskova takımları arasında Avrupa kupalarında yapılan 12 maçta alınan sonuçlar şöyle: