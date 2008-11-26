Efes'e Hosley çelmesi



Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 5. maçında Real Madrid'e 95-81 yenildi. Eski Karşıyaka'lı Quinton Hosley, 24 sayı – 2 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı.





Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen Quinton Hosley'nin son bölümdeki sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, ilk çeyreği de 17-11 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayarak farkı çift hanelere taşıyan konuk takım, Vujanic ve Thornton'ın basketlerine engel olamadı ve Efes Pilsen skoru 29-27'ye getirerek farkı 2 sayıya indirdi. Hosley'nin sayılarıyla üstünlüğünü korumayı başaran Real Madrid, soyunma odasına da 46-40 önde gitti.



Kaya Peker'in basketiyle ikinci yarıya başlayan Efes Pilsen, yaptığı basit top kayıplarıyla hızlı hücumlardan kolay basketler yedi ve üçüncü çeyreğin son 5 dakikasına 59-51 geride girdi. Temsilcimizin savunmasını aşmakta zorlanmayan Real Madrid, dördüncü çeyreğe 71-61 üstün başladı.



Charles Smith ve Thornton'ın basketleriyle ayakta kalmaya çalışan Efes Pilsen, savunmada beklenen performansı sergileyemeyince konuk ekip son 5 dakikaya 81-70 önde girdi. Kalan bölümde oyunu kontrol etmeyi başaran Real Madrid, sahadan 95-81'lik skorla galip ayrıldı.



Konuk ekipte eski Karşıyaka'lı Hosley 24 sayı – 2 ribauntluk performansıyla geceye damgasını vuran isim olurken, Massey 17 sayı – 7 ribauntla, Llull da 11 sayı – 6 asistle oynadı.



Efes Pilsen'de Charles Smith'in 22 sayı – 5 top çalma – 2 ribauntu ile Vujanic'in 18 sayı – 2 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmazken, Thornton da 14 sayı – 3 ribauntla oynadı.

