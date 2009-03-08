Efes'e F.Bahçe freni



Beko TBL'de 21. haftanın önemli maçında Fenerbahçe Ülker, lider Efes Pilsen'i konuk etti. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Ülker rakibini 84-80 mağlup etti.



Uzatmaya giden maçta ligde son 19 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Efes Pilsen'in bu serisine Fenerbahçe Ülker son verdi. Sarı lacivertliler bu sonuçla 15. galibiyetini aldı.



Sarı lacivertli takımda Ömer Onan ve Semih Erden kaydettiği 14'er sayıyla maça damgasını vuran isimler olurken, Efes Pilsen de ise Thornton'un 18 sayısı takımının mağlup olmasını önleyemedi. Kerem Tunçeri ise 17 sayı atmasına rağmen, son hucümda yaptığı hatalı yürümeyle maçı rakibine hediye etti.



27-16 F.Bahçe Ülker üstünlüğüyle sona eren ilk çeyrekte Ömer Onan 8 sayıyla ev sahibi ekibin ve maçın en skorer ismi oldu. Bu arada bir pozisyon esnasında Kaya Peker'in dirseği yüzüne gelen Mirsad Türkcan yüzündeki kanamadan ötürü bir süre kenarda oturmak zorunda kaldı. İkinci çeyrekte Kerem Tunçeri ve Kaya Peker'in devreye girmesiyle toparlanan konuk ekip son dakikalarda farkı eritti ve soyunma odasına 40-33'lük skorla gitti.



İlk yarı sonunda Kaya Peker 12 sayı, 5 ribaunt ile maçın en skorer ismi olurken Devin Smith 10 sayıyla sarı lacivertlilerin hücumdaki en etkili oyuncusu olarak dikkat çekti.



Üçüncü çeyrekte ise Rasim Başak'ın kritik 3 sayılık basketleriyle Efes Pilsen ile aradaki farkı koruyan Fenerbahçe Ülker periyodu 65-53 önde tamamladı. Son çeyrekte müthiş bir heyecana sahne olan maç 72-72 beraberlikle sona erdi. Uzatmaya giden maçı Ömer Onan ve Semih Erden'in basketleriyle Fenerbahçe Ülker 84-80 kazandı.