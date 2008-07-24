Efes'e 4-4'lük 4 numara

Avrupanın en iyi 4 numaralarından biri olarak gösterilen Kakiouzis geçtiğimiz sezon sezon İspanya'nın Cajasol takımında forma giymişti. Aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, 2002-2003 sezonunda da Ergin Ataman'ın başında bulunduğu Siena ile Euroleague final-four'unda mücadele etmişti.

Bu transferle 4. yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren Efes Pilsen'in Mario Kasun için bekleyişi de devam ediyor. Kasun ile büyük ölçüde anlaşan lacivert-beyazlıların, Hırvat oyuncu ile Barcelona Kulübü arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesi halinde bu transferi de sonlandırması bekleniyor.