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Spor

Efes'e 4-4'lük 4 numara

Önümüzdeki sezon hem Beko Basketbol Ligi, hem de Euroleague'de zirve hedefleyen Efes Pilsen, flaş transferlerine devam ediyor.

24 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  İlk olarak takımın başına Ergin Ataman'ı getiren, ardından Bootsy Thornton, Milos Vujanic, Charles Smith ve Kaya Peker gibi önemli isimleri renklerine bağlayan lacivert-beyazlılar son olarak Yunan forvet Michalis Kakiouzis ile anlaşmaya vardı.

 

Avrupanın en iyi 4 numaralarından biri olarak gösterilen Kakiouzis geçtiğimiz sezon sezon İspanya'nın Cajasol takımında forma giymişti. Aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, 2002-2003 sezonunda da Ergin Ataman'ın başında bulunduğu Siena ile Euroleague final-four'unda mücadele etmişti.

 

Bu transferle 4. yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren Efes Pilsen'in Mario Kasun için bekleyişi de devam ediyor. Kasun ile büyük ölçüde anlaşan lacivert-beyazlıların, Hırvat oyuncu ile Barcelona Kulübü arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesi halinde bu transferi de sonlandırması bekleniyor.

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