Efes zorlu virajda

9 Aralık Salı Skor Alba Berlin - Fenerbahce Ulker 72 - 63 10 Aralık Çarşamba CSKA Moskova - Panionios OT - Cibona - Le Mans - Efes Pilsen - AJ Milano - Tau Ceramica - Union Olimpija - Unicaja - Olympiacos - Montepaschi Siena - Zalgiris - 11 Aralık Perşembe SLUC Nancy - Asseco Prokom - Panathinaikos - Regal Barcelona - Real Madrid - Partizan - Air Avellino - Maccabi Electra - DKV Joventut - Lottomatica Roma

Efes Pilsen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 7. maçında bugün İstanbul'da, İtalyan temsilcisi Armani Jeans Milano ile karşılaşacak.Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'de başlayacak.Efes Pilsen'de sakatlıkları süren Mario Kasun, Engin Atsür ve Mustafa Abi, maçta forma giyemeyecek.Grupta ilk 2 maçını kazandıktan sonra, son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Efes Pilsen için bugünkü karşılaşma gruptan çıkma yolunda çok büyük önem taşıyor.Gruptaki 6. maçlar sonunda 2'şer galibiyet ve 4'er yenilgisi bulunan her iki takım averajla son 2 sırayı paylaşıyor.Efes Pilsen, İtalya'daki maçta rakibini 81-71'lik skorla yenmişti. İtalyan takımı ise gruptaki 2 galibiyetini de son 2 haftada alarak, yükselen bir grafik sergiliyor.Efes Pilsen Kulübü, yarınki kritik maçın bilet fiyatlarını 1 YTL olarak belirledi.Genel menajer Engin Özerhun, lacivert-beyazlı takım için çok önemli olan yarınki maçta seyirciye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirterek,''Bizim için çok kritik bir maç olan Armani Jeans Milano karşılaşmasına seyircimizi bekliyoruz. Bayram tatili olması sebebi ile tüm basketbolseverlerin karşılaşmaya gelmesi için bilet fiyatlarını 1 YTL olarak belirledik. Armani Jeans Milano karşısında galibiyet elde edip, Türkiye'ye ikinci bir bayram yaşatmak istiyoruz'' dedi.Engin Özerhun, bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. İtalya'daki maçı 10 sayı farkla kazandıklarını hatırlatan Özerhun, ''Ancak Armani Jeans Milano, asla o maçtaki takım olmayacak. Bunun bilincindeyiz. O maçta oynayamayan çok önemli 2 oyuncuları yarın sahada olacak. Üstelik son 2 maçlarını da kazanarak, iddialarını ortaya koydular. Çok zor maç olacak. Ancak bizim de artık kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Her şeyimizi ortaya koyarak maçtan galip ayrılmak amacındayız'' diye konuştu.