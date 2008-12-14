Efes zirveyi sevdi



Beko Basketbol Ligi'nde iki şampiyonluk adayının 10. haftadaki mücadelesini Efes Pilsen kazandı. Lacivert-beyazlılar, Türk Telekom'u İstanbul'da 80-76 yenerek liderliğini sürdürdü.





Beko Basketbol Ligi'nin önemli maçında Efes Pilsen, Türk Telekom'u 80-76 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, üstüste bulduğu basketlerle 3. dakikada 10-0 öne geçti. İstanbul ekibi, pota altında Kaya ve Ender, dış atışlarda da Smith ve Thornton ile skor buldu. Yaptığı hücumlarda fazla etkili olamayan rakibi karşısında basket bulmaya devam eden Efes Pilsen, 5. dakikada Kakiouzis'in serbest atıştan kazandırdığı sayılarla 18-6'lık skorla üstünlüğünü sürdürdü. Türk Telekom, savunmasındaki açıkları kapatamayınca Efes Pilsen, etkili oyununu sürdürdü ve Ender'in basketiyle 10. dakikada farkı 15 sayıya (28-13) çıkardı. Efes Pilsen, ilk periyotu 28-15 önde bitirdi.



2. periyota daha iyi başlayan Türk Telekom, 6-0'lık seri yakalayarak 12. dakikada skoru 28-21 yaptı. Başkent ekibinde Wright, takımına skor kazandıran isim oldu. İki takım da savunmaya ağırlık vererek kontrollü oynamaya çalışırken, 17. dakika 35-28 Efes Pilsen'in üstünlüğüyle geçildi. İlk yarının son dakikasında pota altında Wright ile sayı üreten Türk Telekom, son saniyede Blakney'in kaydettiği 3 sayılık basketle farkı 2 sayıya (37-35) indirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



Maçın ikinci yarısına Bekir'in basketiyle başlayan Türk Telekom, 22. dakikada durumu eşitledi: 37-37. Ancak Efes Pilsen, rakibine 6-0'lık seriyle karşılık vererek, 23. dakikada skoru 43-37 yaptı. Konuk takım, Wright ile skoru dengelemeye çalışırken, İstanbul temsilcisi Kaya, Ender ve Smith ile sayı bulmayı sürdürdü ve 27. dakikada 54-46 üstünlüğünü sürdürdü. Efes Pilsen, son çeyreğe 56-53 önde girdi.



Son periyota Winston ile bulduğu 5-0'lık seri ile başlayan Türk Telekom, 32. dakikada 58-56 öne geçti. Bu dakikalarda iki takım da karşılıklı basketler bulurken, üstünlük sürekli el değiştirdi. Ancak daha sonra taraflar, kontrollü bir oyun sergilemeye çalışırlarken, 39. dakikaya 69-69 beraberlikle girildi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Efes Pilsen, son dakikaya 73-71 önde girdi. Türk Telekom, son dakikada yaptığı ilk hücumdan eli boş dönerken, evsahibi takım ise yaptığı hücumu Smith ile sayıya çevirerek, maçın bitmesine 28 saniye kala farkı 4 sayıya (75-71) çıkardı. Ancak başkent ekibi, bitime 20 saniye kala Tutku'nun 3'lüğüyle farkı 1 sayıya (75-74) indirdi. Kalan sürede her iki takım da taktik faullerle birbirine üstünlük kurmaya çalışırken, Efes Pilsen, bulduğu serbest atışları daha iyi kullanarak, karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.



İlk ve tek yenilgisini ligin ilk haftasında alan Efes Pilsen, bu galibiyetle üstüste 9. maçını kazanırken, Türk Telekom ise 3. yenilgiyi tattı.



21'er sayıyla Efes Pilsen'de Ender, Türk Telekom'da da Wright karşılaşmanın en skorer oyuncuları olurken, evsahibi takımda 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.



Efes Pilsen, 3 sayılık atışlarda da rakibine üstünlük kurdu. İstanbul ekibi, yaptığı 22 atıştan 9'unu (yüzde 40.9) sayıya çevirirken, konuk takım 15 atıştan yalnızca 5'ni (yüzde 33.3) potaya isabet ettirdi. Ribauntlarda ise Türk Telekom 24-19 üstünlük sağladı.



Bu arada Efes Pilsen'de, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Kerem Gönlüm karşılaşmada forma giymedi.



EFES PİLSEN: 80 - TÜRK TELEKOM: 76

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Rüştü Nuran xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Zafer Yılmaz xx

Efes Pilsen: Ender xxx 21, Thornton xxx 14, Smith xxx 17, Kakiouzis xx 7, Kaya xxx 14, Vujaniç x, Cenk x 3, Bora x 2, Shumpert x 2, Sinan x

Türk Telekom: Blakney x 3, Bekir xx 12, Serkan xx 9, Dudley x 6, Lang x 2, Asım x 6, Wright xxx 21, Tutku x 2, Winston xxx 15

1. Periyot: 28-15

Devre: 37-35 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 56-53



