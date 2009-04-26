Efes ter atıyor: 79-90



Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Efes Pilsen, galibiyet serisine Kepez deplasmanında da devam etti.





Beko Basketbol Ligi'nin 28. hafta karşılaşmasında Efes Pilsen deplasmanda Kepez Belediyesi'ni 90-79 mağlup etti.



Maça Efes Pilsen hızlı başladı. Shumpert ve Smith'in bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 14-11 önde geçen konuk takım, üstün oyununu periyot sonuna kadar sürdürerek ilk çeyreği de 28-24 önde tamamladı.



Maçın ikinci periyotuna etkili başlayan takım Kepez Belediyesi oldu. 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım 13. dakikada Fitch ve Mclinton'ın sayılarıyla 32-28 öne geçti. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan ve üst üste hücumlardan boş dönen Kepez Belediyesi, maçtaki dengeyi kaybetti ve ilk devreyi Efes Pilsen, Smith'in 16 sayısıyla 51-39 üstün bitirdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan takım Efes Pilsen oldu. Üçüncü çeyreğin ilk beş dakikasında evsahibi ekip hiç sayı bulamazken Efes Pilsen farkı 20 sayıya 59-39 çıkardı. Kepez Belediyesi periyotun sonuna doğru Hakan ve Mclinton'la sayılar bulsa da, Efes Pilsen üçüncü çeyrekten de 16 sayı farkla 64-48 üstün ayrılmasını bildi.



Maçın son periyotu karşılıklı sayılarla başladı. Kepez Belediyesi, Traylor'un 5 faulle oyun dışı kalmasının ardından özellikle Fitch'in 3 sayılık bölgeden attığı sayılarla farkı azalttı ve karşılaşmanın son dört dakikasına 76-67 Efes Pilsen'in üstünlüğüyle girildi. Kepez Belediyesi'nin çabaları sonuç vermeyince karşılaşmayı Efes Pilsen, 90-79 kazandı.



Maçın en skorer oyuncusu 27 sayıyla Kepez Belediyesi'nden Fitch olurken, konuk takımdan Smith de 20 sayı attı.



KEPEZ BELEDİYESİ: 79 - EFES PİLSEN: 90

Salon: Kepez Belediyesi

Hakemler: Emin Moğulkoç x, Halil Baldemir xx, Can Atsüren x

Kepez Belediye: Levent xx 11, Hakan xx 10, Fitch xxx 27, Traylor x 7, Mclinton xxx 17, Melih x, Mesut x 4, Barış x, Ali Berent x 3

Efes Pilsen: Kasun xx 7, Smith xxx 20, Shumpert xxx 13, Sinan xx 8, Ender xx 11, Lii xx 10, Kerem Gönlüm xx 10, Vujanic x 1, Kaya Peker xx 4, Kerem Tunçeri xx 3, Cenk x 3

1. Periyot: 24-28

Devre: 39-51

3. Periyot: 48-64

5 Faulle Çıkanlar: 31.20 Traylor, 36.09 Barış (Kepez Belediyesi), 37.09 Kaya (Efes Pilsen)