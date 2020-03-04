Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Ağırbaş: Pazar yüzde 5 daraldı; sektörün en önemli sorunu fiyat baskısı

Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, şirketin 50. yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında bira pazarının yüzde 5 daraldığına dikkati çekerek "Sektörün en önemli sorunu fiyat baskısı” dedi.

Şirketin 50 yıllık geçmişine dair bilgilerin verildiği basın toplantısında konuşan Genel Müdür Tuğrul Ağırbaş, sektördeki daralmada fiyat baskısı ile ekonomik konjonktürün etkili olduğunu söyledi.

Ağırbaş "Çok iyi başlamasak da 2020 için daha fazla umutlu olmak istiyoruz. Sektörümüzde fiyat çok önemli. Sektörün en önemli sorunu fiyat baskısı” diye konuştu. Ağırbaş’ın verdiği bilgiye göre ürünlere yüzde 60’ı aşan oranda vergi uygulanıyor.

Koronavirüs olgusunun ihracat pazarları üzerine olası etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Ağırbaş, ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2020 tahminlerini gözden geçirebileceklerini söyledi.

"400 milyon tüketiciye ulaşıyoruz"

Anadolu Efes ürünlerinin 70’ten fazla ülkede tüketiciyle buluştuğunu belirten Ağırbaş, üretim hacmi bakımından dünyanın ilk 10 bira şirketinden biri olduklarına vurgu yaptı. Ağırbaş altı ülkede 400 milyonun üzerinde tüketiciye doğrudan ulaştıklarını söyledi.

Bir gazetecinin "Her şeyi ithal ediyoruz. Çiftçiyi kalkındırmak için proje var mı, Türk tarımını nasıl görüyorsunuz? sorusuna da yanıt veren Ağırbaş, "Bizim çiftçilerimizle ilişkimiz çok eskiye dayanıyor. Çiftçilerimizin tohumlarını biz sağlıyoruz ve sonra yakından takip ediyoruz. Çünkü bizim ana ham maddemiz tarım"dedi.

Anadolu Efes’in yaklaşık 40 yıldır tarım sektörüne verdiği destekle bir tarım şirketi gibi de çalıştığının altını çizen Ağırbaş, bu süre zarfında doğrudan ya da dolaylı olarak 8 bin çiftçi ailesinin hayatına dokunduklarını belirtti.

"19 proje ile 300 kadına istihdam sağladık"

Anadolu Efes'in sosyal sorumluluk projelerinden de söz eden Ağırbaş, destekledikleri 19 proje ile 300 kadına istihdam sağlandığını söyledi.

Kültür sanat alanında 33 yıldır İKSV’nin bütün festivallerine, aralarında DasDas’ın da bulunduğu tiyatrolara kurumsal olarak destek olduklarını hatırlatan Ağırbaş, DasDas bünyesindeki kurdukları Mavi Sahne Platformu ile sahne bulamayan tiyatrolara fırsat, üniversite öğrencilerine de uygun fiyatlı biletle tiyatro izleme imkânı sunduklarını söyledi.