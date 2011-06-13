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Ekonomi

EFES, SÖZLÜ SAVUNMAYA ÇAĞRILDI ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 15:06

-EFES, SÖZLÜ SAVUNMAYA ÇAĞRILDI ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. hakkında, Rekabet Kurulunun muafiyetin geri alınmasına ilişkin kararına uyup-uymadığının tespiti amacıyla sürdürülen soruşturmanın sözlü savunması 12 Temmuz'da yapılacak. Rekabet Kurumunun resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, Kurul, Efes Pazarlama hakkında, muafiyetin geri alınmasına ilişkin 22 Nisan 2005 tarihli kararına uyup-uymadığının tespiti amacıyla sürdürülen soruşturmanın sözlü savunmasının 12 Temmuz 2011 tarihinde saat 10.00'da yapılacağı bildirildi.

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