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Spor

Efes şansa bırakmadı

Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında OYAK Renault'u sahasında 95-57 mağlup etti.

25 Ekim 2008 03:00


Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında OYAK Renault'u sahasında 95-57 mağlup etti.

İlk hafta Banvit deplasmanından mağlubiyetle ayrılarak hayal kırıklığı yaratan Efes Pilsen, ikinci hafta OYAK Renault'yu 95-57 yendi.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Efes Pilsen, Kerem, Kaya ve Vujanic ile bulduğu sayılarla 7. dakikada 13-9 öne geçti. Kaya, Thornton ve Kerem ile hücumlarda yüksek şut yüzdesiyle oynayan lacivert-beyazlı takım, 3 dakika içinde 18-0'lık bir seri yakalayarak, ilk çeyreğin son dakikasına 27-9 üstünlük sağladı ve ilk periyodu Efes Pilsen 29-11 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe çok iyi başlayan ev sahibi ekip, Smith, Kerim ve Sinan'ın da katkısı ve rakibin top kayıplarını iyi değerlendirerek, ilk yarının sonunda farkı 30 sayıya kadar çıkardı: 53-23

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Efes Pilsen, Kaya ile pota altından sayılar üretirken, Kakiozis ve Thorton'un da skora katkısıyla bu bölümü de 70-42 önde tamamladı.

Maçın ilk 5 dakikası dışında Bursa temsilcisine karşı çok üstün bir oyun sergileyen Efes Pilsen, son çeyrekte farkı iyice açarak, maçı 38 sayılık farkla 95-57 kazandı.

Efes Pilsen'de 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Kerem 12 ribaunt, 14 sayı, Smith 6 ribaunt, 2 asist, 16 sayı ile oynarken, Kakiozis de 6 ribaunt, 1 asist ve 15 sayılık performans gösterdi. Kaya ise 6 ribaunt, 3 asist ve 12 sayı ile maçı tamamladı.

OYAK Renault da ise Evren 5 ribaunt, 5 asist ve 12 sayı ile takımının en etkili oyuncusu oldu.

EFES PİLSEN: 95 - OYAK RENAULT: 57
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Halil Baldemir xxx, Serdar Ünal xxx, Mehmet Berk Torun xxx
Efes Pilsen: Vujanic xxx 14, Thornton xxx 10, Cenk x 3, Kerem xxxx 14, Kaya xxx 12, Sinan xx 5, Engin xx 6, Kakiouzis xxx 15, Mustafa x, Ender x, Smith xxx 16
OYAK Renault: Gordon xx 8, Evren xxx 17, Tufan x 4, Stiemsma x 4, Jones xx 8, Nedim xx 8, Alper x, Serhat x 4, Ahmet x 2, Oğuz x 2
1. Periyot: 29-11
Devre: 53-23 (Efes Pilsen lehine)
3. Periyot: 70-42

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