Efes şans tanımadı

Beko Basketbol Ligi'nde günün maçında Efes Pilsen, Galatasaray Cafe Crown'u 91-84 yendi.Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, dış atışlarda Cüneyt ve Graves, pota altında da Hüseyin ve Gurovic ikilisiyle bulduğu sayılarla 3. dakika sona ererken 13-2 öne geçti. Efes Pilsen hızlı hücumlarla etkili olarak 12-2'lik seri yakaladı ve 8. dakikaya girildiğinde farkı 1 sayıya (15-14) indirdi. İstekli oyununu sürdüren lacivert-beyazlı takım, periyotta son dakikaya girildiğinde Kaya'nın 3 sayılık basketiyle skoru (21-21) eşitledi. Ancak Galatasaray Cafe Crown, son saniyede Cüneyt'in 3 sayılık basketiyle 1. periyodu 26-21 önde kapadı.İkinci periyoda daha etkili başlayan Efes Pilsen, bulduğu 7-0'lık seriyle 13. dakikada 28-26'lık skorla öne geçti. İki takımın da iyi savunma yaparak sürdürdüğü oyunda Galatasaray Cafe Crown Gurovic, Efes Pilsen de Shumpert ile skor üretirken, 19. dakikaya 40-40 berabere girildi. Galatasaray Cafe Crown, devreyi 45-43 önde tamamladı. İlk yarı sonunda Galatasaray Cafe Crown istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takım yaptığı 13 dış atıştan 8'ni sayıya çevirirken (yüzde 61,5), lacivert-beyazlılar 6 atıştan sadece ikisini potaya soktu (yüzde 33,3). Galatasaray Cafe Crown, toplam 18 ribaunt yaparken, Efes Pilsen 10 ribauntta kaldı.Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takım da çok top kaybı yaparak başlarken, Efes Pilsen dış atışlarda etkili olmaya çalıştı ve 25. dakikada Smith'in 3 sayılık basketiyle 51-49 öne geçti. Galatasaray Cafe Crown yaptığı hücumlardan eli boş dönerken, Efes Pilsen dış atışlarda etkili olmaya devam ederek, Shumpert'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 29. dakikada farkı 11 sayıya (64-53) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım son çeyreğe de 66-55 üstün girdi.Son periyoda Thornton'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Efes Pilsen, 31. dakikayı 71-55 önde geçti. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında lacivert-beyazlılar, Thornton ve Smith ile skor bulmaya devam ederek 36. dakikada farkı 19 sayıya (83-64) kadar çıkardı. Galatasaray Cafe Crown'da Graves'in farkı kapatma çabalarına karşın lacivert-bayazlı takım üstünlüğünü sürdürerek, önemli karşılaşmadan 91-84 galip ayrıldı.Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Recep Ankaralı xx, Zafer Yılmaz xx, Ziya Özorhon xxGalatasaray Cafe Crown: Cüneyt xxx 19, Graves xxx 26, Milojevic xx 13, Gurovic xx 15, Hüseyin x 4, Cemal x 5, Zizic x, Erdem x 2, Altay xEfes Pilsen: Engin x 2, Smith xxx 18, Thornton xxx 22, Kakiouzis x 2, Kerem xxx 11, Vujanic xx 10, Shumpert xxx 15, Kaya xx 9, Ender x 2, Sinan x, Cenk x,1. Periyot: 26-21Devre: 45-43 (Galatasaray Cafe Crown lehine)3. Periyot: 55-665 Faulle çıkanlar: 37.58 Zizic (Galatasaray Cafe Crown)