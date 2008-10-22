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Spor

Efes sahne alıyor

Efes Pilsen , ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonundaki ilk maçını bu akşam Sırp temsilcisi Partizan Igokea ile yapacak.

22 Ekim 2008 03:00

Efes Pilsen , ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonundaki ilk maçını bu akşam Sırp temsilcisi Partizan Igokea ile yapacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'de başlayacak.

Efes Pilsen'de sakatlığı devam eden Mario Kasun ve Barış Hersek karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçen hafta sonunda Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında ayak bileği burkulan Preston Shumpert'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Lacivert-beyazlı takımın genel menajeri Engin Özerhun, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, ''Partizan'ı yenerek Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz'' dedi.

Özerhun, ''Top 16 turunda ev sahibi avantajını elde edebilmek için, ilk turda maksimum sayıda galibiyet alarak bu grubu en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Tabii bu ilk maçta seyircimize de çok ihtiyacımız olacak. Onların her zamanki gibi bize destek olmalarını istiyoruz'' şeklinde konuştu.

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