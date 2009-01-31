Efes, Reno'ya acımadı



Beko Basketol Ligi'nde OYAK Renault, sahasında Efes Pilsen'e 91-55 yenildi.



Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve Bursalı basketbolsevelerin büyük ligi gösterdiği karşılaşmaya iki takım da adam adama savunmayla başladı. Karşılıklı basketlerin atıldığı maçın 4. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. OYAK Renault Gordon'un 3 sayılık basketiyle 5. dakikaya 11-8 önde girerken, bu dakikadan sonra toparlanan konuk takım, Kasun, Kaya ve Kakiuzis üçlüsünün basketleriyle periyot sonunda skor üstünlüğünü ele alarak çeyreği de 18-14 önde geçti.



2. periyota hızlı başlayan Efes Pilsen, rakibinin top kayıplarını da hızlı hücumlarla değerlendirdi ve 15. dakikada skoru 35-17 yaparak 18 sayılık fark yakaladı. Sarı-siyahlı ev sahibi takım Evren, Serhat ve Ahmet'in etkili oyunuyla skoru 34-38 yaparak devre sonunda farkı 4 sayıya kadar indirdi.



Konuk Efes Pilsen, etkili başladığı ikinci yarı da skoru açmaya başladı. Mavi-beyazlı takım, 26. dakikada Kerem ve Smith ikilisinin basketleriyle skoru 57-40 yaparak farkı 17 sayıya çıkardı. Üçüncü periyotta 27 sayı üreten Efes Pilsen, periyotu da 65-47'lik skorla 18 sayı önde tamamladı.



Evsahibi OYAK Renault'un tamamen direncini yitirdiği son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Efes Pilsen, 35. dakikada 28 sayılık farka ulaşırken (77-49) sahadan da 91-55 galip ayrıldı.



OYAK RENAULT: 55 - EFES PİLSEN: 91



Salon: Atatürk



Hakemler: Fatih Söylemezoğlu x, Halil Baldemir x, Ersan Ergüler x



OYAK Renault: Evren xx 10, Gordon xx 6, Alper xx 5, Jones xx 6, Stiemsma xx 4, Ahmet xx 6, Serhat xx 10, Nedim xx 8, Tufan x



Efes Pilsen: Kasun xxx 12, Smith xxx 10, Kerem xx 10, Vujanic xx 4, Sinan xx 6, Thornton Lii xx 8, Kaya xxx 12, Kakiouzis xx 13, Cenk x 9, Ender xx 7



1. Periyot: 14-18



Devre: 34-38 (Efes Pilsen lehine)



3. Periyot: 49-77

