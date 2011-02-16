-EFES PİLSEN'İN KONUĞU REAL MADRİD İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) 4. hafta maçında yarın İstanbul'da İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma Skyturk ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta geride kalan 3 hafta sonrası Real Madrid namağlup lider, Efes Pilsen ise tek yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor. Ligin 3. haftasında iki ekip arasında Madrid'de oynanan ilk karşılaşmayı Real Madrid uzatma bölümü sonrası 89-86'lık sonuçla kazandı. Efes Pilsen, yarınki maçta rakibini en az 4 sayı ile mağlup ederse ikili averajda üstünlüğü eline geçirecek. Ayrıca grupta Efes Pilsen-Real Madrid ve Montepaschi Siena takımları arasında oluşabilecek olası bir üçlü averaj için de lacivert-beyazlılar rakibini olabilecek en fazla sayı farkı ile mağlup etmeye çalışacak. -''MUHTEŞEM SEYİRCİMİZİ MAÇA BEKLİYORUZ''- Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, Real Madrid karşılaşması ile ilgili açıklamasında, gruptan çıkmak için İspanyol ekibi ile çok önemli bir karşılaşma yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmemiz için evimizde maç kaybetmemeliyiz. Hedefimiz Real Madrid'i İstanbul'da en az 4 sayı ile mağlup edip, ikili averajı elimize geçirmek olacak. Bu önemli karşılaşmada bizim en büyük gücümüz olan taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Muhteşem seyircimizi Real Madrid maçına bekliyoruz.'' -AVRUPA'DA 433. MAÇ- Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın İstanbul'da İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı 2. tur (Top 16) (G) Grubu 4. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 433. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 432 maçın 260'unu kazanırken, 172'sinde ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de çıktığı toplam 347 maçta 208 galibiyet, 139 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı ULEB Avrupa Ligi'nde 184. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda oynadığı 184 karşılaşmada 103 kez kazandı, 81 kez mağlup oldu. -AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI- Efes Pilsen, 32 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine 1 Avrupa kupası götürürken, 1 kez final oynadı, 2 kez de dörtlü finalde yer alıp, üçüncü oldu. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Efes Pilsen, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı. Efes Pilsen, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselirken, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı. Lacivert-beyazlılar ayrıca, 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde dörtlü finale kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki dörtlü finalin ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Efes Pilsen, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yenerek, üçüncü oldu. Efes Pilsen, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de dörtlü final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün yine Yunanistan'ın Panathinakos takımına 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti. -YARIN 12. RANDEVU- Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarınki rakibi Real Madrid ile Avrupa kupalarında 12. kez karşılaşacak. İki takım arasında geçmişte yapılan 11 maçtan 4'ünü Efes Pilsen, 7'sini de İspanyol temsilcisi kazandı. Efes Pilsen, Real Madrid ile Avrupa kupalarında yaptığı son 5 maçı da yitirirken, İspanyol temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 5 karşılaşmadan ise sadece 1'ini kazanabildi. -SAHASINDA 6 GALİBİYET- THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) 4. hafta maçında yarın İstanbul'da İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak olan Efes Pilsen Basketbol Takımı, bu sezon Avrupa'da kendi sahasında maç kaybetmedi. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde İstanbul'da yaptığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakiplerine geçit vermedi. Bu arada, Efes Pilsen'de Igor Rakocevic Avrupa Ligi'nde oynadığı son 12 karşılaşmada en az bir kez üç sayılık isabet buldu. Avrupa Ligi tarihinde 1000 ribaunt barajını geçen ikinci oyuncu olan ve blok kategorisinde halen 121 bloğu bulunan Nikola Vujcic ise 7 blok daha yaparsa bu kategoride ikinci sırada bulunan Denis Marconato'yu yakalayacak. Ender Arslan ise yarın Real Madrid karşısında 7 asist daha yaparsa Avrupa Ligi kariyerindeki 300. asistine ulaşacak. Bootsy Thornton da Avrupa Ligi kariyerinin en yüksek asist sayısına 2008-09 sezonunda Real Madrid-Efes Pilsen karşılaşmasında ulaşmıştı. Thornton, Efes Pilsen'in 80-69 kaybettiği normal sezonun son hafta maçında 15 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist ile kariyerinin en parlak maçlarından birini çıkarmıştı.