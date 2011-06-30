Efes Pilsen'in ismi resmen değişti

T24 - Efes Pilsen Spor Kulübü, faaliyetlerine 2011-2012 sezonundan itibaren Anadalu Efes Spor Kulübü olarak devam edeceğini resmen açıkladı.







Efes Pilsen, yoluna "Anadolu Efes Spor Kulübü" olarak devam edecek.



Efes Pilsen Kulübü, faaliyetlerine 2011-2012 sezonundan itibaren Anadalu Efes Spor Kulübü olarak devam edeceğini resmen açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Efes Pilsen Spor Kulübü, faaliyetlerine, 2011-12 sezonundan itibaren Anadolu Efes Spor Kulübü olarak devam edecektir.Kurulduğu 1976 yılından bu yana Türk basketboluna sayısız oyuncu kazandıran, gerek Türkiye gerekse Avrupa’da unutulmaz başarılar elde eden, ilklere imza atan spor kulübümüzün; TAPDK’nın onay verdiği yeni kimliği; “Anadolu Efes Spor Kulübü” adı altında, aynı hedeflerle faaliyet göstermesine ve Türk basketboluna hizmet etmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."