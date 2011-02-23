-EFES PİLSEN'İN ÇEYREK FİNAL UMUDU İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Basketbol THY Avrupa Ligi 2. tur (Son 16) (H) Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Montepaschi Siena ile karşılaşacak Efes Pilsen, İtalya'ya gitti. Efes Pilsen'in Montepaschi Siena ile Palaestra Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve Skytürk ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid'in 4'te 4 yaparak lider olduğu grupta lacivert-beyazlı takım, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla 3. sırada yer alıyor. Efes Pilsen gibi 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Montepaschi Siena ise 2. sırada bulunuyor. -ÇEYREK FİNAL OLASILIKLARI- Montepaschi Siena ile Efes Pilsen arasındaki yarınki önemli maçın sonucu, grup maçlarının bitimine bir hafta kala çeyrek finale çıkacak ekibi belli edebilecek. Efes Pilsen, yarınki maçı kazanırsa çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Lacivert-beyazlılar, rakibine 1 sayı farkla mağlup olursa, çeyrek finale yükselecek ekip son hafta belli olacak. Son hafta Montepaschi Siena Real Madrid'e yenilir, Efes Pilsen de Partizan'ı mağlup ederse, Türk temsilcisi çeyrek finale yükselecek. İtalyan takımı, Real Madrid'i yendiği taktirde Efes Pilsen elenecek. Efes Pilsen, Montepaschi Siena'ya 2 sayı farkla mağlup olursa, son hafta İtalyan takımının mağlup olması ve Efes Pilsen'in kazanması durumunda, grup maçlarının bitiminde iki takımın genel averajına bakılacak ve averajı iyi olan takım çeyrek finale yükselecek. Genel averajların da eşitliği halinde en çok sayı atan takım bir üst tura çıkacak. Efes Pilsen Montepaschi Siena'ya 2 sayıdan daha fazla farkla mağlup olursa, kupaya veda edecek. -''ÇOK ZOR BİR MAÇ''- Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, karşılaşmanın iki takım için de çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Mutlaka kazanmamız gereken bir maç'' dedi. Özerhun, ''Gruptan çıkmamız için mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Montepaschi Siena da aynı şekilde kazanmak isteyecektir. Bu nedenle çok zor bir maç olacağını biliyorum. Son haftalarda kötü bir grafiğimiz var. Bu maçı kazanıp, bir üst tura çıkmak için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. Özerhun, sakatlığı geçen oyuncuları Igor Rakocevic'in Montepacshi Siena karşısında forma giyeceğini de ifade etti. -EFES PİLSEN AVRUPA'DA 434. MESAİDE- Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile yapacağı 2. tur (Son 16) (G) Grubu 5. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 434. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 433 maçın 260'ını kazanırken, 173'ünde ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de çıktığı toplam 348 maçta 208 galibiyet, 140 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı ULEB Avrupa Ligi'nde 186. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda oynadığı 185 karşılaşmada 103 kez kazandı, 82 kez mağlup oldu. -AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI- Efes Pilsen, 32 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine 1 Avrupa kupası götürürken, 1 kez final oynadı, 2 kez de dörtlü finalde yer alıp, üçüncü oldu. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Efes Pilsen, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı. Efes Pilsen, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselirken, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı. Lacivert-beyazlılar ayrıca, 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde dörtlü finale kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki dörtlü finalin ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Efes Pilsen, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yenerek, üçüncü oldu. Efes Pilsen, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de dörtlü final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün yine Yunanistan'ın Panathinakos takımına 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti. -EFES PİLSEN İLE MONTEPASCHİ SİENA 6. KEZ KARŞILAŞACAK- Efes Pilsen ile İtalya'nın Montepaschi Siena takımları, yarın Avrupa kupalarında 6. kez karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar hep Avrupa Ligi ''Son 16'' turunda karşılaştığı rakibi ile oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 3'ünü yitirdi. İki ekip arasında 2007-2008 sezonunda yapılan iki maçı da İtalyan temsilcisi kazandı. Montepaschi Siena, İstanbul'da 79-76, Siena'da ise 80-67'lik skorlarla Efes Pilsen'e üstünlük kurdu. Geçen sezon ise İstanbul'da yapılan maçı 88-78'lik skorla kazanan Efes Pilsen, deplasmandaki karşılaşmayı 93-87'lik skorla yitirdi. Bu sezon İstanbul'da yapılan maçtan ise Türk ekibi 60-58'lik skorla galip ayrıldı.