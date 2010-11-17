-EFES PİLSEN'İN AVRUPA'DA 424. RANDEVUSU İSTANBUL (A.A) - 17.11.2010 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın İstanbul'da Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile yapacağı (D) Grubu 5. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 424. karşılaşmasına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Skytürk'ten naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi tarafından ''Haftanın maçı'' olarak seçilen bu önemli karşılaşma, bir çok yabancı televizyon kanalı tarafından da canlı verilecek. (D) Grubu'nda oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan Efes Pilsen 4. sırada yer alırken, CSKA Moskova ise 1 galibiyetle 6 takımlı grupta son sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 423 maçın 255'ini kazanırken, 168 müsabakada ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de ise çıktığı toplam 338 maçta 203 galibiyet, 135 yenilgi aldı. -AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI- Efes Pilsen, 31 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine 1 Avrupa Kupası götürürken, 1 kez final oynadı, 2 kez de dörtlü finalde yer alıp, üçüncü oldu. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Efes Pilsen, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı. Efes Pilsen, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselirken, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı. Lacivert-beyazlılar ayrıca, 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde dörtlü finale kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki dörtlü finalin ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Efes Pilsen, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yenerek, üçüncü oldu. Efes Pilsen, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de dörtlü final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün yine Yunanistan'ın Panathinakos takımına 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti. -EFES PİLSEN İLE CSKA MOSKOVA YARIN 14. RANDEVUDA- Efes Pilsen ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları, THY Avrupa Ligi'nde yarın yapacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geçmişte yapılan 13 maçtan 7'sini Efes Pilsen, 6'sını CSKA Moskova kazandı. Efes Pilsen, rakibiyle yarınki maçın oynanacağı İstanbul'da yaptığı 6 maçtan 4'ünü kazanırken, 2'sini yitirdi. Bu arada, iki takım arasında Avrupa kupalarında yapılan son 5 maçı da Rusya temsilcisi kazandı. Öte yandan, Efes Pilsen, 2000-2001 sezonunda Suprolig'de Paris'te yapılan dörtlü finaldeki üçüncülük maçında Rus ekibini 91-85 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu. -CEZA, KONSER VERECEK, BİLETLER 1 LİRA- Efes Pilsen-CSKA Moskova maçı öncesinde rap müziğin önemli isimlerinden Ceza, saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda basketbolseverlere mini bir konser verecek. Bu arada, Efes Pilsen-CSKA Moskova maçının bilet fiyatlarının 1 lira olduğu açıklandı.