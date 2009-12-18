Efes Pilsen'den kritik mağlubiyet

T24 - Efes Pilsen, ULEB Avrupa Ligi (B) grubundaki 8. hafta maçında, İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 79-77 yenilerek, gruptan çıkma şansını zora soktu.



Efes Pilsen'in gruptan çıkması için büyük önem taşıyan karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, 4. dakika 9-9 berabere geçildi. Lacivert-beyazlı takım, Kasun ve Thornton; Unicaja Malaga da pota altında Freeland ile sayı buldu. Ağır tempoda devam eden mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, lacivert-beyazlılar son dakikada buldukları basketle ilk periyotu 19-17 önde geçti.



İkinci periyoda iyi başlayan Efes Pilsen, hızlı hücumlarla üst üste basketler bularak, 13. dakikada 27-20 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım savunmada kötü bir görüntü ortaya koyunca, İspanya temsilcisi, Printezis'in öncülüğünde 12-1'lik bir seri yakalayarak, 16. dakikada skoru 32-28 olarak lehine çevirdi. Efes Pilsen, bu dakikalarda özellikle dışarıdan attığı birçok şutu potaya isabet ettiremedi. Rakocevic'in etkili mücadelesiyle skoru dengelemeye çalışan lacivert-beyazlı takım, periyotun bitimine 54. saniye kala Kaya ile 39-38 öne geçmeyi başarsa da ilk yarı 41-39 Unicaja Malaga'nın üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Unicaja Malaga, Efes Pilsen'in zayıf savunmasına karşı zorlanmadan skor bularak, 26. dakikada 58-45 öne geçti. Bu dakikalarda savunmadaki kötü oyununu hücumda da sergileyen lacivert-beyazlı takım, beklenenden uzak bir görüntü ortaya koydu. Rakocevic'in arzulu oyunuyla canlanan ev sahibi takım, oyunu dengelemek için baskılı bir mücadele ortaya koydu ve son saniyede Smith'ten gelen basketle, son periyoda girerken farkı 5 sayıya indirdi: 55-60



Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Efes Pilsen, yakaladığı 5-0'lık seri ile 33. dakikada skoru 60-60 eşitledi. Karşılıklı basketlerle devam eden ve oldukça çekişmeli geçen mücadelede 37. dakikaya 68-66 konuk takımın üstünlüğüyle girildi. Efes Pilsen, iki kritik hücumu değerlendiremeyince, Unicaja Malaga, Freeland'ın 3 sayılık basketiyle 37. dakikanın sonunda farkı 7 sayıya (73-66) çıkardı. Karşılaşmanın son dakikasına 76-71 Unicaja Malaga'nın üstünlüğüyle girilirken, Efes Pilsen, bitime 22 saniye kala Shumpert ile kazandığı sayılarla farkı 2 sayıya (76-74) indirdi. Kalan sürede iki takım da taktik faullerle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken, İspanya temsilcisi, karşılaşmadan 79-77 galip ayrılmasını bildi.



Bu sonuçla 5. yenilgisini alan Efes Pilsen, grupta çıkma şansını da zora soktu. Lacivert-beyazlı takımı ilk maçta deplasmanda uzatma sonucunda 93-88 mağlup eden Unicaja Malaga, grupta 6. galibiyetini aldı.



Bu arada, Efes Pilsen'de kasığında sakatlığı bulunan Ermal maçta forma giymedi.



Öte yandan Arupa kupalarında Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda bu sezon yaptığı iki, toplamda ise 22 karşılaşmadan zaferle ayrılan lacivert-beyazlılar, İspanya temsilcisi karşısında ilk yenilgisini aldı.



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya) x, Christos Christodoulou (Yunanistan) x, Milija Vojinoviç (Sırbistan) x



Efes Pilsen: Ender x 4, Smith xx 14, Thornton x 6, Shumpert xx 8, Kasun xx 11, Sinan x, Kaya x 2, Rakocevic xxx 21, Kerem Tunçeri x 3, Nachbar x, Santiago xx 8



Unicaja Malaga: Cook xx 8, Welsch xxx 12, Jimenez xxx 12, Lewis x, Freeland xxx 11, Dean x 4, Archibald xx 8, Printezis xxx 15, Rodriguez x 2, Williams x 5, Rubio x 2



1. Periyot: 19-17

İlk yarı: 39-41

3. Periyot: 55-60

5 faul alanlar: Dk. 38.26 Welsch (Unicaja Malaga)

