Efes Pilsen'den Fenerbahçe'ye cevap

Efes Pilsen Kulübü, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı 'doping' açıklamasına yazılı olarak cevap verdi...

Efes Pilsen Kulübü, Beko Basketbol Ligi play-off final serisi 5. maçından sonra doping testi yapılan Kerem Gönlüm’de doping maddesi kabul edilen "Cathine’ maddesinin çıkmasıyla ilgili hukuki süreç devam ederken, Fenerbahçe Kulübü’nün bu süreci ve karar mekanizmasını olumsuz etkilemeye çalıştığını ve yargısız infaz yaptığını ileri sürdü.

Lacivert-beyazlı kulüp, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun dün yaptığı basın toplantısında, "Efes Pilsenli Kerem Gönlüm ve Kasun’un, play-off final serisi 5. maçından sonra yapılan idrar testinde doping içeren ’cathine’ maddesinin çıkması, bu maddenin organize bir şekilde kullanılmış olduğunu gösteriyor" şeklindeki iddiasına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Basketbol Federasyonu’nun yazısında, Mario Kasun’da "cathine" maddesinin izin verilen eşiğin altında rastlandığı ve bu durumun "doping" sayılamayacağı belirtildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Öncelikle belirtmek gerekirse, WADA Kod’a bağlı olarak hazırlanan Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Eki Cezai Yaptırımlar’ın ’Belirtilmiş Maddeler’ başlıklı 6. maddesinde ’Yasak listesinde piyasada sık bulunan ilaçların içinde bulundukları için ve doping amacıyla kullanılmadığı, dolayısıyla doping ihlalinin kasıtsız olarak gerçekleşebileceği maddeleri özellikle belirtebilir’ hükmü yer almaktadır. Anılan yönergenin dayanak yapıldığı WADA Kod’un ’Yasaklı Maddeler Listesi’nde söz konusu ’cathine’ maddesi ’Belirtilmiş Maddeler’ (Specified Substances) olarak S.6.a’da sayılarak; ancak ve ancak izin verilen eşiğin üstünde olması halinde yasaklı madde olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Özetle ’cathine’ maddesi ’Belirtilmiş Maddeler’den olması nedeniyle izin verilen eşiğin üstünde rastlanması halinde doping olarak değerlendirilebilecek ve şartları mevcut olduğu takdirde müeyyide uygulanmasını gerektirecek bir maddedir.

Basketbol Federasyonu’nun 28.09.2009 tarihli yazısında da diğer oyuncumuz Mario Kasun’un test sonuçlarında WADA Kod’a göre izin verilen eşiğin altında ’cathine’ maddesine rastlandığı ve bu durumun ’doping’ sayılmayacağı açıkça yer almaktadır."

"Fenerbahçe yargısısz infaz yapmaktadır"

Efes Pilsen Kulübü’nün açıklamasında, Mario Kasun ve diğer sporcularının yargısız infaza tabi tutulduğu kaydedildi. Açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Tasvip edilmemesine rağmen, doping olayının zaman zaman her branştaki sporcuların başına gelebileceğini Fenerbahçe Kulübü yöneticileri de bilmektedir. Tüm bu gerçeklere rağmen, diğer oyuncumuz Mario Kasun’da da söz konusu maddeye rastlandığını ve bu durumun bütün Efes Pilsen’li sporcuların ’organize şekilde’ doping yaptığına karine olduğunu iddia etmek ve doping yapmadıkları halde, ’masumiyet ilkesi’ni yok sayarak kamu vicdanında Mario Kasun ve diğer bütün sporcularımızı yargısız infaza tabi tutmak; spor camiasında görev ve sorumluluk taşıyan yöneticilerden beklenen davranış biçimine uygun düşmemektedir.

Fenerbahçe Kulübü hukuki süreç devam ederken bir kez daha bu süreci ve karar mekanizmasını olumsuz etkilemeye çalışmakta ve yargısız infaz yapmaktadır. Konuyla ilgili yetkili merciler bellidir. Fenerbahçeli yöneticiler kendilerini bu mercilerin üzerinde görmekte, durumdan vazife çıkararak bu mercileri baskı altına almaya çalışmakta ve hatta bazılarına talimatlar yağdırmaktadırlar. Konuyla ilgili hukuki sürecin halen devam ettiğini ve Efes Pilsen gibi herkesin hukuki sürecin sonucunu beklemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak, kulübümüzün de dopinge karşı her platformda etkin tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtmek isteriz."