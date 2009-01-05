Efes Pilsen'den 100. yıl almanağı

Efes Pilsen, "Türk basketbolunun 100 yıllık tarihi" almanağı yayınladı.







Efes Pilsen Spor Kulübü, Türk Basketbol tarihinin 100. yılı anısına "Türk basketbolunun 100 yıllık tarihi" Almanağı'nı yayınladı.



5 yıllık bir çalışma sonunda hazırlanan Almanak, Türk basketbolunun geçmişini mercek altına alıyor.



Almanak, basketbolun doğuşu, Türkiye'de basketbolun başlangıcı, Lig öncesi Türkiye'de basketbol, basketbolumuzun son 40 yılı, A Milli Takım maçları ve basketbolumuzun Şeref Listesi olmak üzere 6 bölümden oluşuyor.



Efes Pilsen Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, basketbolun 100. yılı anısına hazırlanan bu eser ile de yine bir ilke imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Almanağa destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ise, çalışmanın yakın gelecekte gerek basketbol ailesinin fertleri, gerekse basketbolseverler tarafından sıklıkla başvurulan, tarafsız, güvenilir ve saygın bir kaynak haline geleceğini belirtti.

