Efes Pilsen'de Hırvat Perasovic dönemi

T24 - Bir zamanların ünlü ve önemli basketbolcularından 45 yaşındaki Hırvat koç Velimir Perasovic, Efes Pilsen'de Ergin Ataman dönemini bitiren isim oldu.



Efes Pilsen Hırvat antrenör Velimir Perasovic ile anlaştı.



Başarılı bir basketbol kariyerinin ardından 2003-04 sezonunda KK Split’de spor direktörü olarak görev alan Perasovic, bir sezon sonra İspanya’nın Sevilla takımının teknik patronu oldu.



2005-06’da Tau Ceramica’nın başına geçen Hırvat teknik adam burada iki sezon görev aldıktan sonra, yine İspanya’da Estudiantes’in yolunu tuttu. 2008-09 sezonunda Cibona Zagreb’in başına geçen Velimir Perasovic iki sezondur burada görev yapıyordu.



Cibona Zagreb bu sezon Adriyatik Ligi’nde normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile averajla Partizan’ın ardından ikinci sırada tamamlarken; çeyrek finalde Union Olimpija’yı saf dışı bırakan Hırvat ekibi, final mücadelesinde Partizan’a 75-74 kaybetti.



Hırvatistan Ligi’nde ise finalde Zadar ile karşılaşan Cibona Zagreb 2-0 geride iken, finalin kalan üç maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



Cibona Zagreb’te görev yaptığı son iki sezonda da Avrupa Ligi’nde takımını Top 16’ya taşıyan Perasovic, 2009-10 sezonunda normal sezonu üç galibiyet ve yedi mağlubiyet ile dördüncü sırada tamamlayarak Top 16 vizesi aldı. Top 16’da ise bir galibiyet alan Hırvat ekibi Avrupa Ligi’ne veda etti.





