-EFES PİLSEN ZORLU ATİNA DEPLASMANINDA İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Liginde yarın Atina deplasmanında Panathinaikos'a karşı zorlu bir sınav verecek. Atina'ya giden lacivert-beyazlı ekip, Panathinaikos ile (D) Grubu'nda yapacağı 4. hafta maçında ilk deplasman galibiyetini hedefliyor. Grubundaki ilk maçında Slovenya'nın Union Olimpija takımı karşısında deplasmanda 95-90 mağlup olan, ardından üst üste İstanbul'da oynadığı iki maçta İspanyol Power Electronics Valencia'yı 79-63, İtalyan rakibi Armani Jeans Milano'yu da 82-74 yenen lacivert-beyazlı ekip, Panathinaikos karşısında da galibiyet için mücadele verecek. OAKA Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma Sky Türk Televizyonu'ndan naklen yayınlanacak. Efes Pilsen, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Milano'yu 82-74 mağlup ederek, grupta 3. sırada yer alırken, Union Olimpija'ya uzatma dakikaları sonucunda 85-84 mağlup olan Panathinaikos da geçen haftayı ikinci sırada kapatmıştı. Sezon başında kadrosunu Montepaschi Siena'dan Romain Sato ve Partizan'dan Aleks Maric ile güçlendiren Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos, takımda sekizinci sezonunu yaşayan Amerikalı oyuncu Mike Batiste, Sırp guard Milenko Tepic, Yunan basketbolunun önemli isimleri Dimitris Diamantidis, Antonis Fotsis ve Kostas Tsartsaris gibi oyuncular ile birlikte Final Four'un önemli adayları arasında gösteriliyor.