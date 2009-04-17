Efes Pilsen zorlanmadı



Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Cooper Tires'ı 92-78 mağlup etti. Lacivert-beyazlılarda Kasun 15 sayıyla en skorer isim oldu.



Beko Basketbol Ligi kaşılaşmasında Efes Pilsen, Darüşşafaka Cooper Tires'ı 92-78 yendi.



Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Efes Pilsen, ilk dakikalardan itibaren oyundaki ağırlığını hissettirdi. Pota altını Kerem Gönlüm ve Smith ile iyi kullanan lacivert-beyazlılar karşısında Darüşşafaka Cooper Tires, Banks, Leunen ve Hemmonds ile etkili olmaya olmaya çalışsa da Kasun ile Thornton'un devreye girmesiyle Efes Pilsen ilk periyotu 30-21 önde geçti.



İkinci çeyrekte Barış ile Soner'ın basketleriyle direnen Darüşşafaka Cooper Tires, Shumbert, Kakiouzis ve Sinan ile skorer oyununu sürdüren Efes Pilsen karşısında farkı kapatmayı başaramadı. Devre 51-39 Efes Pilsen lehine tamamlandı.



Efes Pilsen'in üçüncü çeyrekte ribauntlarda problem yaşamaya başlamasıyla birlikte, Darüşşafaka Cooper Tires'ın maçtaki etkisi de arttı. Barış, Semih ve Soner'le skor üreten ev sahibi ekip, son periyoda girerken farkı ancak 10 sayıya düşürebildi: 60-70



Karşılıklı basketlerle geçen son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Efes Pilsen, maçtan 92-78 galip ayrıldı.



DARÜŞŞAFAKA COOPER TIRES: 78 - EFES PİLSEN: 92

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Söylemezoğlu, İsmail Özgün, Ziya Özorhun

Darüşşafak Cooper Tires: Hammonds 12, Soner 11, Leunen 13, Banks 9, Barış 14, Orhan 4, Emre 4, Melih 6, Kadir, Şahin 5

Efes Pilsen: Kerem Tunçeri 5, Thornton 11, Smith 11, Kaya 6, Kerem Gönlüm 9, Kasun 15, Shumpert 12, Kakiouzis 8, Sinan 6, Ender 7, Cenk 2

1. Periyot: 21-30

İlk yarı: 39-51

3. Periyot: 60-70



