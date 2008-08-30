Efes Pilsen World Cup 7'de Türkiye birinci oldu

TÜRKİYE: 76 - BOSNA HERSEK: 70

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Fernando Rocha xxx, Haris Bijedic xxx, Aytuğ Etki xxx

Türkiye: Sinan xxx 10, Engin xx 8, Ersan xxx 9 , Kerem Tunçeri xx 2, Oğuz xxx 16 , Kerem Gönlüm xx 6, Enderxxx 6, Hidayet xxx 15, Ersin xx 2, Fatih x, Barış xx 2

Bosna Hersek: Gordic xxx 17, Opacak xx 8, Milosevic xx 5, Bremer xx 7, Jazvin xx 4, Kikanovic x 2, Teletovic xx 8, Bavcic x, Djedovic xx 5, Bajramovic xxx 14

1. periyot : 16–15

Devre: 38–34 (Türkiye lehine)

3. periyot: 61–45

Efes Pilsen World Cup 7 Turnuvası'nda Türkiye, son maçında Bosna Hersek'i 76–70 mağlup etti.

Mücadeleye, Jazvin ve Djedovic'in sayılarıyla etkili başlayan Bosna Hersek, 3. dakikayı 7–2 önde geçti.

Skor üretmekte sıkıntı çeken milli takım, Bosna Hersek'in pota altından bulduğu sayılara engel olamayınca 6. dakika 13–7 rakibin üstünlüğü ile geçildi. Sinan'ın hücumdaki etkinliği ile aradaki farkı kapatan Türkiye, Ersan İlyasova'nın son saniyelerdeki üçlüğü ile birinci periyodu 16–15 önde tamamlamayı bildi.

Türkiye ikinci periyoda Ender'in üçlüğü ile başladı. Oyunun ilerleyen bölümlerinde Türkiye'nin etkili oyununa, Bosna Hersek, Bremer ve Milosevic ile bulduğu sayılarla karşılık verdi ve karşılaşmada farkın açılmasına izin vermedi.

Daha sonra Oğuz'un skorer oyunuyla Türkiye 16. dakikada 30–24 ile farkı 6 sayıya çıkardı. Bu dakikadan sonra her iki takımın karşılıklı bulduğu sayılarla, devre 38–34 Türkiye'nin üstünlüğü ile kapandı.

Üçüncü periyoda Engin'in elinden bulduğu ard arda 2 üç sayılık atışla başlayan Türkiye, farkı 10 sayıya çıkararak, 21. dakikada 44–34 öne geçti. Hidayet'in de skora katkısıyla farkı 16 sayıya çıkaran milliler, 25. dakikada skoru 50-34'e getirmesini bildi.

Karşılıklı atılan sayılarla son periyoda Türkiye, 61-45 önde girdi. Üçüncü periyodun sonlarındaki skorer oyununu son periyodun başında da sürdüren Bajramovic ile Bosna Hersek, skoru 61-49'a taşıdı.

Gordic ve Milosevic'in de Bajramovic'e eşlik etmesiyle Bosna Hersek 35. dakikada aradaki farkı 6 sayıya kadar indirerek, skoru 64-58'e getirdiğse de karşılaşma Türkiye'nin 76-70 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Notlar

Türkiye, bu galibiyetle Efes Pilsen World Cup 7'de birinci oldu. Türk Milli Takımı'na birincilik kupasını Konya Valisi Osman Aydın verdi. Turnuvada, ikinciliği İngiltere, üçüncülüğü ise Bosna Hersek elde etti. Turnuvanın sayı kralı Hidayet Türkoğlu, "en değerli oyuncu" seçildi. Turnuvanın "ribaunt kralı" Ersan İlyasova seçilirken, "asist kralı" ise İngiltere'den Flinder Boyd oldu. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Belediye Başkanı Adem Esen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'e plaket verdi.