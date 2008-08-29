Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Aytuğ Etki xxx, Haris Biyedic xxx, Erman Erdemli xxx

Türkiye: Sinan Güler xx 2, Engin Atsür xx 6, Ersan İlyasova xxx 19, Kerem Tunçeri xx 3, Oğuz Savaş xxx 8, Kerem Gönlüm xx 5, Ender Arlan xxx 12, Murat Kaya x 1, Hidayet Türkoğlu xxx 17, Cemal Nalga x, Fatih Solak x, Barış Hersek x 2

Portekiz: Macedo xx 7, Pais Costa x, Sousa Silva x, Costa Cunha xx 6, Coelho xx 8, Andrade xxx 15, Marcal xx 6, Fernandes x 2, Evora xx 8, Gomes Da Santos xxx 16

1. periyot: 24-20

Devre: 43-36 (Türkiye lehine)

3. periyot: 62-57

5 Faul: Dk. 36 Cunha (Portekiz), Dk. 39 Kerem Tunçeri (Türkiye)

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Efes Pilsen World Cup 7 Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Portekiz'i 75–68 yendi.

Mücadeleye, Hidayet'in sayılarıyla iyi başlayan Türkiye'ye, Portekiz pota altından bulduğu basketlerle yanıt verince, 5. dakikaya 10–10 eşitlikle girildi.

İlk periyotta takımın skor yükünü omuzlayan ve rakip potaya bu çeyrekte tam 13 sayı gönderen Hidayet Türkoğlu'nun etkili oyunuyla Türkiye, ilk periyodu 24–20 önde tamamladı. İkinci periyoda Ersan İlyasova'nın sayılarıyla başlayan Türkiye, savunmasında sıkıntı yaşayınca, Portekiz, Macedo ve Cunha'nın sayılarıyla 15. dakikada farkı bire indirdi (33–32).

Bu periyotta 13 sayı üreten Ersan İlyasova'nın sayılarıyla yeniden mücadelede üstünlüğü ele geçiren Türkiye, 19. dakikaya 42–34 üstünlükle girdi.

Milliler, devreyi de 43–36 önde kapattı. Üçüncü periyodun başlarında sayı üretmekte sıkıntı yaşayan milliler, Andrade'nin etkili oyunu ile Portekiz'in farkı azaltmasına engel olamayınca, 24. dakikaya 47–47 eşitlikle girildi.

Türkiye, Oğuz Savaş, Engin Atsür ve Kerem Tunçeri ile bulduğu sayılarla 27. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 56–49. Üçüncü periyot millilerin, 62–57 üstünlüğü ile sona erdi.

Dördüncü periyoda Ender Arslan'ın 3 sayılık atışıyla başlayan Türkiye, 31. dakikada, skoru 65-57'ye getirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da skor üretmekte problem yaşadı ve 35. dakika 67–59 Türkiye'nin üstünlüğü ile geçildi.

Savunmasını sertleştiren Türkiye, 37. dakikada, Hidayet ve Ersan'ın sayılarıyla farkı 13 sayıya çıkardı. Türkiye, maçın en skorer ismi Ersan İlyasova'nın basketiyle karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.