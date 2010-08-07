Efes Pilsen ve Fenerbahçe Ülker ULEB'te zorlu rakipler

T24 -

Basketbol Erkekler Avrupa Ligi'in 2010-2011 sezonunun kuraları, bugün (8 Temmuz 2010) İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen törenle çekildi.Kura çekimi sonrasında Türk temsilcilerinden Efes Pilsen, D Grubu'nda CSKA Moskova (Rusya), Panathinaikos (Yunanistan), Power Electronic Valencia (İspanya), Armani Jeans Milano (İtalya) ve Union Olimpija Ljubljana (Slovenya) ile aynı grupta yer aldı.Fenerbahçe Ülker ise C Grubu'nda Regal Barcelona (İspanya), Montepaschi Siena (İtalya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Cibona Zagreb (Hırvatistan) ve Cholet Basket (Fransa) takımlarıyla mücadele edecek.A ve B gruplarında mücadele edecek 6. takımlar, eleme turlarının ardından belli olacak.Bu arada Avrupa Ligi ön elemesinde Banvit, ilk turda Fransız Le Mans takımıyla eşleşti. Bu turu geçecek takım ise Asvel-Buducnost eşleşmesinden gelen takımla karşılaşacak.