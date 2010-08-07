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Spor

Efes Pilsen ve Fenerbahçe Ülker ULEB'te zorlu rakipler

Euroleague'de çekilen kuraların ardından Efes Pilsen ile Fenerbahçe Ülker'in rakipleri belli oldu.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - Geçtiğimiz sezon Euroleague'e Top16'da veda eden Efes Pilsen ile ilk turda veda eden Fenerbahçe Ülker'in 2010-2011 sezonu rakipleri belli oldu.

Basketbol Erkekler Avrupa Ligi Euroleague'in 2010-2011 sezonunun kuraları, bugün (8 Temmuz 2010)  İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen törenle çekildi.

Kura çekimi sonrasında Türk temsilcilerinden Efes Pilsen, D Grubu'nda CSKA Moskova (Rusya), Panathinaikos (Yunanistan), Power Electronic Valencia (İspanya), Armani Jeans Milano (İtalya) ve Union Olimpija Ljubljana (Slovenya) ile aynı grupta yer aldı.

Fenerbahçe Ülker ise C Grubu'nda Regal Barcelona (İspanya), Montepaschi Siena (İtalya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Cibona Zagreb (Hırvatistan) ve Cholet Basket (Fransa) takımlarıyla mücadele edecek.

A ve B gruplarında mücadele edecek 6. takımlar, eleme turlarının ardından belli olacak.

Bu arada Avrupa Ligi ön elemesinde Banvit, ilk turda Fransız Le Mans takımıyla eşleşti. Bu turu geçecek takım ise Asvel-Buducnost eşleşmesinden gelen takımla karşılaşacak.


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