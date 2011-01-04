Efes Pilsen ve F.Bahçe Ülker'in Euro Leage'teki rakipleri belli oldu

T24 - Turkish Airlines Euroleague Top 16 turunda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Ülker H Grubu’nda, Efes Pilsen de G Grubu’nda yer aldı.
Turkish Airlines Euroleague Top 16 kura çekimine İspanya’nın Barcelona kenti ev sahipliği yaptı.
Normal sezonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan toplam 16 takımın katıldığı, Türk ekipleri Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen'in de yer aldığı Top 16 kura çekimi gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Ülker, H Grubu’nda Olympiakos, Zalgiris Kaunas, Valencia ile Efes Pilsen ise G Grubu’nda Montepaschi Siena, Real Madrid ve Partizan ile mücadele edecek.
Fenerbahçe Ülker, Top 16 kuralarına ikinci, Efes Pilsen ise üçüncü torbadan katıldı.
Dörderli 4 ayrı grupta oynanacak Top 16 maçları, 19 Ocak-3 Mart 2011 tarihleri arasında yapılacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar, 22 Mart-6 Nisan 2011 tarihlerinde play-off çeyrek finalinde karşılaşacak.
Play-off turundan çıkan 4 takım, 6-8 Mayıs 2011'de Barcelona'da Palau San Jordi'deki Final Four’da mücadele etme hakkını kazanacak.
E GRUBU
1- PANATHINAIKOS
2- CAJA LABORAL
3- UNIJACA MALAGA
4- LIETUVOS RYTAS
F GRUBU
1- MACCABI ELECTRA
2- UNION OLIMPIJA
3- BARCELONA
4- LOTTOMATICA ROMA
G GRUBU
1- MONTAPASCHI SIENA
2- REAL MADRID
3- EFES PİLSEN
4- PARTIZAN
H GRUBU
1- OLYMPIAKOS
2- FENERBAHÇE ÜLKER
3- ZALGIRIS KAUNAS
4- VALENCIA