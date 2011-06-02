-EFES PİLSEN UFUK SARICA İLE DEVAM EDECEK İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Efes Pilsen Basketbol Takımı'nda, sezonun son bölümünde görev alan başantrenör Ufuk Sarıca ile 2+1 sezon için yeniden anlaşmaya varılırken, Çetin Yılmaz teknik koordinatörlüğe getirildi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ufuk Sarıca'nın 2+1 sezon daha takımın başantrenörü olacağı, Çetin Yılmaz'ın ise teknik koordinatör olarak görev yapacağı bildirildi. Basketbola Efes Pilsen altyapısında başlayan Sarıca, 1989-90 ile 1998-99 sezonları arasında art arda 10 sezon Efes Pilsen A takımında görev yaptı. Basketbolla 11 yaşında katıldığı lacivert-beyazlı ekibin minik takımında tanışan Ufuk Sarıca, Efes Pilsen'in Koraç Kupası'nı kazanan kadrosunda görev alan en önemli isimlerden biri oldu. Teknik adam kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Sarıca, aynı takımda başantrenör olarak görev yaptıktan sonra Efes Pilsen'e geldi. Son iki sezon Efes Pilsen'in yardımcı antrenörlük görevini üstlendi, ardından başantrenörlüğe getirildi. Efes Pilsen'de teknik koordinatör olarak görev yapacak olan Çetin Yılmaz ise, antrenörlük kariyerine 1974 yılında Ankara'da ODTÜ'nün yıldız ve genç takımlarında başladı. 1974-82 yılları arasında geçen antrenörlük dönemin ardından 1982-85 yılları arasında Çukurova'da başantrenör olarak Birinci Lig tecrübesi yaşadı. Çukurova, Beykoz, Fenerbahçe, Ülker, Beşiktaş, İTÜ ve Tuborg takımlarını çalıştıran Yılmaz, çeşitli dönemlerde A Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve başantrenörlük görevlerini üstlendi. 2001 yılında Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer aldı. Yılmaz son olarak Spormax kanalında yorumculuk görevinde bulunuyordu.