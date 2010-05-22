Efes Pilsen Tataristan'da tesis açtı

T24- Efes Pilsen'in, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yeni malt üretim tesisinin açılışı, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından yapıldı.





Kazan'da düzenlenen açılış törenine, Minnihanov'un yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, Anadolu Grubu İcra Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tuncay Özilhan, Efes Biracılık Grubu Başkanı Alejandro Jimenez ve Efes Rusya Genel Müdürü Yüksel Gökbulut ve iki ülkeden çok sayıda davetli katıldı.



Efes Rusya Genel Müdürü Gökbulut, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kriz döneminde yeni bir tesis açmanın şirket için önemli olduğunu belirterek, "Ekonomik krize rağmen malt üretimini genişletmek için yatırım yaptık ve bunun yakın gelecekte kendini geri ödeyeceğine inanıyoruz. Bira fabrikalarımıza kendi maltımızı sağladığımız sürece dışarıdan ham madde üreticilerine bağımlı olmayacağız. Bu da Efes'in, Rusya'daki pozisyonunu güçlendirmesini sağlayacaktır" dedi.



Büyükelçi Akıncı da, Minnihanov'a, Türk yatırımcılara Tataristan'da yatırım konusunda verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, Tataristan'ın Türkiye için stratejik partner ve kardeş cumhuriyet olduğunu söyledi.



Akıncı, Efes Grubu'nun Rusya'daki Türk yatırımları içinde üçüncü sırayı aldığını hatırlatarak, grubun Rusya'daki yatırımlarının daha da artacağından emin olduğunu kaydetti.



Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ise Efes Pilsen'in kriz döneminde cumhuriyetlerinin bütçesine yapmış olduğu büyük destek için teşekkür ederek, "Kriz döneminde bile Efes vergi planını yerine getirmekle kalmadı hatta öngördüğü vergi miktarını geçti bile. Türkiye Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti'ne özel bir ilgi gösteriyor. Bu ilgi sadece ekonomik ve mali alanlarla sınırlı değil. Efes'in cumhuriyetimizdeki her türlü projesini destekleyeceğiz" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in bu ay başında yaptığı Türkiye ziyaretindeki heyette kendisinin de yer aldığını hatırlatan Minnihanov, Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun kaldığını ve "kardeş" Türk halkına bu konuda teşekkürlerinin iletilmesini istedi.



Tuncay Özilhan, Rusya bölümünün şirketin dünyadaki en büyük yatırımını oluşturduğunu belirterek, Efes'in Rusya'da yılda yaklaşık bir milyar litre bira ürettiğine dikkati çekti.



PROJENİN MALİYETİ 28,5 MİLYON DOLAR





Efes'in Kazan'da yapımını 2007 yılında başlattığı ve 28,5 milyon dolara mal olan yeni malt üretim tesisinde yıllık malt üretim kapasitesinin 45 bin tona ulaşacağı kaydedildi. Efes'in 2006'da sahip olduğu Kazan tesislerinde geçen yıl 392 milyon litre bira üretilmişti.



Rusya genelinde malt üretim kapasitesi bu tesisin açılmasıyla toplam 175 bin tona yükselen Efes bira grubu bu sayede bira fabrikaları için gerekli ham maddenin sağlanmasında önemli mesafe kat etmiş oldu.



Efes'in Rusya'da 5 fabrikası, 65 bölgesel temsilciliği ve 5 binden fazla çalışanı bulunuyor.