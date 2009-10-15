Efes Pilsen sezona kupayla başladı

Normal süresi 63-63 tamamlanan maçta Fenerbahçe Ülker'i 81-74 yenen Efes Pilsen, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez müzesine götürdü.



Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Efes Pilsen, yeni sezona da kupayla başladı.



Ankara Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Ülker'i normal süresi 63-63 tamamlanan maçta uzatmada 81-74 yenen lacivert-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı daha önce 7 kez kazanan Efes Pilsen, 8. kez bu mutluluğu yaşamış oldu.



Karşılaşmaya etkili savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Ülker, hücumda da Oğuz ve Solomon'un basketleriyle 2. dakikayı 6-0 önde geçti. Kaya'nın serbest atışlarıyla ilk sayılarına ulaşan Efes Pilsen, dış atışlarda Giricek, pota altında da Semih'i durduramayınca, 5. dakika 12-4 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçildi. Smith'in 3 sayılık basketiyle oyunda dengeyi yeniden sağlayan Efes Pilsen, Kaya ve Rakoçeviç'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayarak 7. dakika içinde skorda dengeyi sağladı: 12-12. Uzun bir aradan sonra Greer ile skor üreten Fenerbahçe Ülker karşısında Kaya ve Rakoçeviç ile sayılar üretmeyi sürdüren Efes Pilsen, ilk çeyreği 16-14 üstün geçti.



2. periyoda Fenerbahçe Ülker hücumda çok etkili ve istekli girdi. Savunmasında rakibine sayı bulma şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Semih, Kinsey ve Ömer Onan'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak 12. dakika içinde farkı 5 sayıya (21-16) çıkardı. Bu çeyrekteki ilk sayılarını Rakoçeviç'in 3 sayılık basketiyle bulan Efes Pilsen, pota altında yaşadığı savunma sorunlarına çözüm üretemeyince, 14. dakika da 25-19 Fenerbahçe Ülker lehine geçildi. Kerem Tunçeri'nin sayılarıyla aradaki farkı kapatmaya çalışan rakibine, Ömer Onan'ın basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Ülker, Semih'in pota altındaki başarılı oyunuyla 16. dakikaya 30-23 üstün girdi. Rakoçeviç'in skorer oyunuyla farkı azaltan Efes Pilsen, Smith'in de katkılarıyla devrenin bitmesine 1.5 dakika kala farkı yeniden 2 sayıya (32-30) indirdi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlar sonrası Semih ve Giricek ile iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker, devreyi 37-31 üstün tamamladı.



3. çeyreğe Efes Pilsen, Ender ve Shumpert'ın basketleriyle girerken, Fenerbahçe Ülker de bu periyottaki ilk sayılarına 4 dakika tamamlanırken, Giricek ile ulaştı. Smith ve Rakoçeviç ile skor bulmayı sürdüren lacivert-beyazlılar, 25. dakikada 40-39'luk skorla bir kez daha öne geçti. Her iki takımın da skor üretmekte zorlandığı bu dakikalarda, Solomon ve Ömer Aşık ile basketler bulan sarı-lacivertliler, 28. dakikaya 45-41 önde girdi. Takımların suç seçimlerinde doğru tercihler yapmadığı çeyreğin son bölümünde Efes Pilsen, Thornton ile sayılar bulurken, Ender'in son saniyede kullandığı 3 sayılık atışta top çemberden geçerken Kasun'un müdahalesini, hakemler sürenin dolduğu gerekçesiyle geçerli saymadı ve periyot 46-45 Fenerbahçe Ülker üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın son periyoduna Fenerbahçe Ülker Preldziç, Efes Pilsen ise Sinan'ın basketleriyle girdi. Savunmasında aldığı ribauntları hızlı hücumlar sonrasında Kerem Tunçeri ile iyi kullanan Efes Pilsen, 32. dakikayı 50-49 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen bu dakikalarda hücum ribauntlarında rakibine üstünlük sağlayan Efes Pilsen, Kaya'nın pota altı basketiyle 35. dakikaya da önde giren taraf oldu: 55-53. Savunmaların ön plana çıktığı bu bölümde Fenerbahçe Ülker, Ömer Aşık, Efes Pilsen ise Kaya ile skor buldu ve son 2.5 dakikaya 59-59 eşitlikle girildi. Son dakikalarda takımlar geldikleri serbest atış çizgisinde yüksek yüzdeyle oynarken, Fenerbahçe Ülker, Greer'ın 3 sayılık basketiyle son 40 saniyeye 63-61 önde girdi. Bitime 25 saniye kala Thornton'un elinden bulduğu basketle skorda dengeyi sağlayan (63-63) Efes Pilsen, maçın bitimine 10 saniye kala son topu kullanma şansını da eline geçirdi. Son topu Rakoçeviç ile kullanan Efes Pilsen, bu hücumdan sayı bulamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.



Uzatma periyodunda Fenerbahçe Ülker, Solomon ile sayılar üretirken, Efes Pilsen rakibine Thornton ve Kerem Tunçeri ile karşılık verdi. Maçın en skorer oyuncusu olan Rakoçeviç'in basketleriyle skor üstünlüğünü eline alan Efes Pilsen, 43. dakika içinde 74-69 öne geçti. Kerem Tunçeri'nin de dış atışlarla skora katkı yaptığı bu bölümde bitime 34 saniye kala Fenerbahçe Ülker farkı 4'e indirdi. Efes Pilsen hücumnda Solomon'un Rakocevic'e müdahaesi hakemler tarafından faul olarak belirlenince Efes Pilsen 3 atış kazandı. Hakemin faul kararına Fenerbahçe Ülker cephesi tepki gösterirken, Rakocevic 3 atışı da sayıya çevirerek skoru bitime 26 saniye kala farkı 7'ye çıkardı. Lacivert-beyazlılar maçı da 81-74 kazandı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılmadığı kupa töreninde hakemlere ve takımlara kupaları ile şiltlerini, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak birlikte verdiler.



Efes Pilsen'de yeni transfer Igor Rakocevic 26 sayı – 4 ribaunt – 3 asistle galibiyette büyük pay sahibi olurken, Kerem Tunçeri 14 sayı, Kaya Peker 11 sayı – 9 ribaunt, Charles Smith 10 sayı – 4 ribauntla oynadı.



Fenerbahçe Ülker'de ise Lyn Greer 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Semih Erden de 14 sayı – 13 ribauntla double-double yaptı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Ömer Onan ve Gordan Giricek 9'ar, Willie Solomon da 8 sayıyla mücadele etti.