Efes Pilsen seriyi bozmadı

T24 - BBL lideri Efes Pilsen, İzmir deplasmanında Aliağa'yı farklı yenerek, üst üste 4. galibiyetini aldı.



Beko Basketbol Ligi'nde 7. haftanın son maçında Efes Pilsen, deplasmanda Aliağa Petkim'i 100-74 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikası 8-8 berabere geçildi. Daha sonraki bölümde Ermal ve Charles Smith ile sayılar üreten Efes Pilsen 7. dakika içinde farkı 8 sayıya kadar (16-8) çıkardı. Efes Pilsen, kalan bölümde rakibinin ard arda bulduğu 3 sayılık basketlere rağmen ilk periyodu 20-19 üstün tamamladı.



İkinci periyodun ilk dakikasında Smith, Rakocevic ve Kaya ile sayılar üreten Efes Pilsen 12. dakikayı 27-19 önde geçti. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlı takım, 17. dakikayı 37-28 önde geçtikten sonra Shumpert ve Nachbar'ın sayılarıyla 18. dakikada 14 sayılık farka (44-30) ulaştı. İlk yarıda mücadele oyuncularından Sinan dışında herkesin sayı ürettiği Efes Pilsen, devreyi 48-34 önde kapattı.



Üçüncü periyota Kaya'nın basketiyle başlayan ve aradaki farkı 16 sayıya (50-34) çıkaran Efes Pilsen, periyodun ilk bölümünde etkili oyununu sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, Aliağa Petkim'in 25. dakikanın içinde 6 sayıya (49-55) indirmesine rağmen son bölümdeki etkili oyunuyla farkı tekrar açtı ve periyodun son saniyesinde Smith'in 3 sayılık basketiyle üçüncü periyodu 72-55 üstün tamamladı.



Son periyotta da etkili oyunun sürdüren ve Thornton'un 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 28 sayıya (85-57) çıkaran Efes Pilsen, son 5 dakikasına 86-63 önde girdiği müsabakanın son bölümünde, rahat bir oyun ortaya koydu. Son dakikaya 98-72 önde giren Efes Pilsen müsabakadan 100-74 galip ayrıldı.



Oynayan bütün oyuncularının sayı ürettiği Efes Pilsen'de en skorer isim 22 sayı kaydeden Smith oldu.



ALİAĞA PETKİM: 74 - EFES PİLSEN: 100



Salon: ENKA



Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx, Uğur Özen xxx



Aliağa Petkim: Mc Clinton xx 17, Reha xx 17, Hosley xx 15, Kaan x 2, Gordon xx 10, Berkay x, Hazer x, Vukosavjevic xx 7, Ogün x, Ceyhun xx 6



Efes Pilsen: Smith xxx 22, Thornton xxx 13, Nachbar xxx 12, Ermal xxx 8, Ender xxx 7, Rakocevic xxx 15, Shumpert xxx 9, Kaya xxx 10, Sinan xxx 4



1. Periyot: 19-20

Devre: 34-48

3. Periyot: 55-72