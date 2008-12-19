Efes Pilsen rövanşı aldı



Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'nda Panionios'u deplasmanda 78-64 sonuçla geçerek galibiyet sayısını 4'e çıkarttı.





Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 8. maçında Yunanistan'ın Panionios takımıyla deplasmanda karşılaştı. Kakiouzis, Kerem Gönlüm ve Thornton'ın skorer oyunuyla lacivert-beyazlılar rakibini 78-64 yendi.



Panionios ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 9 sayı farkla kaybeden Efes Pilsen, deplasmandaki maça hızlı girdi.



Efes Pilsen, Yunan basketbolcu Kakiouzis ve Kaya Peker'in üst üste kaydettiği basketlerle karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başladı. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, skoru 15-4'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 25-11 üstün bitirdi.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Efes Pilsen ilk 5 dakikayı 31-19 önde geçti. Panionios'a kolay sayı şansı tanımayan temsilcimiz, son bölümde yaptığı basit hatalara rağmen ilk devreyi 37-27'lik üstünlükle tamamladı.



ikinci çeyreğe iyi başlayan Yunanistan ekibi, ilk 3 dakikada skoru 41-37'ye getirerek farkı 4 sayıya kadar indirdi. Kakiouzis'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korumayı başaran Efes Pilsen, üçüncü çeyreğin son 3 dakikasına 52-45 önde girdi. Kalan sürede rakibin farkı eritmesine izin vermeyen temsilcimiz, son çeyreğe 59-52 üstün başladı.



Son çeyreğe Kerem Gönlüm'ün 3 sayılık basketiyle girerek farkı yeniden çift hanelere taşıyan Efes Pilsen, son 4 dakikaya Kerem Gönlüm'ün pota altındaki etkili oyunuyla 13 sayı avantajla girdi. Kalan sürede oyunu kontrol eden lacivert-beyazlılar, ilk maçta 9 sayı farkla yenildiği rakibini 78-64 mağlup etti.



Thornton 18 sayı - 4 asist - 3 ribauntluk performansıyla Efes Pilsen'in en skorer oyuncusu oldu. Kerem Gönlüm 17 sayı - 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Kakiouzis 15 sayı - 5 ribaunt - 4 asist - 2 top çalmayla oynadı.



Panionios'ta ise Marinos-Raitsevits'in 22 sayı - 4 ribauntu mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.



PANİONİOS ON TELECOMS: 64 - EFES PİLSEN: 78

Salon: Hellinikon

Hakemler: Juan Carlos Mitjana xxx (İspanya), Ilija Belosevic xxx (Sırbistan), Borys Ryzhyk xxx (Ukrayna)

Panionios On Telecoms: Miles xx 4, Georgallis x, Kalampokis xx 11, Dikoudis xx 4, Baxter xxx 12, Cvetkovic xx 9, Xantopoulos x, Zoroski x 2, Marinos-Raitsevits xxx 22, Kendall x

Efes Pilsen: Ender xx 2, Smith xxx 11, Thornton xxx 18, Kaya xx 4, Kakiouzis xxxx 15, Vujanic xx 4, Kerem xxxx 17, Shumpert x 3, Hammonds xx 4,

1. Periyot: 11-25

Devre: 27-37 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 52-59