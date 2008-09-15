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Spor

Efes Pilsen rakip tanımıyor

15 Eylül 2008 03:00


Beko Basketbol Ligi'nde ve Euroleague'de şampiyonluk hedefleyen Efes Pilsen, hazırlık maçında İtalyan takımlarından Air Avellino'yu 83-65'lik skorla mağlup etti.

Sezon hazırlıklarını İtalya'nın Bormio kentinde sürdüren Efes Pilsen Basketbol Takımı, hazırlık maçında İtalya Ligi takımlarından Air Avellino'yu 83-65 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, devreyi 40-33 üstün bitirdi. Karşılaşmada 3. periyodunu 61-48'lık skorla önde tamamlayan Efes Pilsen, maçı da 83-65 kazandı.

Yeni transfer Kasun'un forma giymediği karşılaşmada Shumpert attığı 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Thornton 18, Hammonds 13, Kakiouzis de 10 sayı kaydetti.

Bu arada, İtalya'daki hazırlıklarını tamamlayan Efes Pilsen, İstanbul'a dönecek.

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