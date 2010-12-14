-EFES PİLSEN PANATHİNAİKOS SINAVINDA İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi (D) Grubu'ndaki 9. hafta maçında yarın İstanbul'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Grupta geride kalan 8'er maç sonrasında Panathinaikos liderlik koltuğunda otururken, Efes Pilsen ise 4. sırada yer alıyor. Atina'da yapılan maçı Panathinaikos 84-61'lik skorla kazanmıştı. -17. RANDEVU- Efes Pilsen ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımları, Avrupa kupalarında 17. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda Yunan temsilcisinin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Avrupa arenasında Panathinaikos ile bugüne kadar 16 maç yapan lacivert-beyazlılar, 11 maçı yitirdi, 5 maçta galip gelebildi. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 6 maçın 3'ünü Efes Pilsen, 3'ünü Yunan temsilcisi kazandı. -AVRUPA KUPALARINDA 428. MAÇ- Efes Pilsen Avrupa kupalarında 428. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 427 maçın 257'sini kazanırken, 170'inden ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de çıktığı toplam 342 maçta 205 galibiyet, 137 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı ULEB Avrupa Ligi'nde 180. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda oynadığı 179 karşılaşmada 100 kez kazandı, 79 kez mağlup oldu.