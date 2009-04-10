T24 LogoT24 Logo
Spor

Efes Pilsen liderliği garantiledi

Beko Basketbol Ligi’nde 26. hafta maçında Efes Pilsen, Casa Ted Kolejlileri 106-67 mağlup etti ve liderliği garantiledi.

10 Nisan 2009 03:00


Beko Basketbol Ligi’nde 26. hafta maçında Efes Pilsen, Casa Ted Kolejlileri 106-67 mağlup ederer bitime 4 hafta kala liderliği garantiledi. 

Beko Basketbol Ligi'nde yapılan 26. hafta karşılaşmasında Efes Pilsen, Casa TED Ankara Kolejliler'i 106-67 yendi.

Lacivert-beyazlı takım, bu sonuçla 24. galibiyetine ulaşarak, bitime 4 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantiledi.

İki takımın da tutuk başladığı karşılaşmada, 5. dakikada 5-0 öne geçen Efes Pilsen, sonradan oyuna dahil olan Kaya ve Shumpert'in pota altından ürettiği sayılarla ilk periyodu 18-8 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan lacivert-beyazlı takım, hızlı hücumlarla elde ettiği sayılarla 17. dakikada 36-14 üstünlüğünü sürdürdü. Zayıf rakibi karşısında yabancı oyuncuları Shumpert ve Thornton ile skor bulmaya devam eden Efes Pilsen, ilk yarıyı 43-21 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına dış atışlardan Kerem Tunçeri, pota altından da Kakiouzis ile kaydettiği basketlerle başlayan Efes Pilsen, 24. dakikada farkı 30 sayıya (55-25) çıkardı. Ev sahibi ekip, üstün oyununu sürdürerek son çeyreğe de 68-37 önde girdi.

Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren lacivert-beyazlılar, baştan sona üstün götürdükleri maçtan 106-67 galip ayrıldı.

EFES PİLSEN: 106 - CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 67
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Elif İnci xxx, Alper Özgök xxx, Yücel Çilingir xxx
Efes Pilsen: Vujanic xx 8, Sinan xxx 11, Cenk x 5, Kerem Gönlüm xxx 10, Kasun xx 10, Ender xxx 11, Thornton xxx 11, Shumpert xxx 11, Kakiouzis xx 10, Kaya xx 10, Kerem Tunçeri xx 9
Casa TED Ankara Kolejliler: Cevat x 6, Caner Erdeniz xx 9, Caner Öner xx 12, Adnan xxx 18, Volkan xx 11, Polat x 2, Özgür x 3, Ziya x 6, Atakan x
1. Periyot: 18-8
İlk yarı: 43-21 (Efes Pilsen lehine)
3. Periyot: 68-37

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24