Efes Pilsen liderliği garantiledi



Beko Basketbol Ligi’nde 26. hafta maçında Efes Pilsen, Casa Ted Kolejlileri 106-67 mağlup ederer bitime 4 hafta kala liderliği garantiledi.



Beko Basketbol Ligi'nde yapılan 26. hafta karşılaşmasında Efes Pilsen, Casa TED Ankara Kolejliler'i 106-67 yendi.



Lacivert-beyazlı takım, bu sonuçla 24. galibiyetine ulaşarak, bitime 4 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantiledi.



İki takımın da tutuk başladığı karşılaşmada, 5. dakikada 5-0 öne geçen Efes Pilsen, sonradan oyuna dahil olan Kaya ve Shumpert'in pota altından ürettiği sayılarla ilk periyodu 18-8 üstün geçti.



İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan lacivert-beyazlı takım, hızlı hücumlarla elde ettiği sayılarla 17. dakikada 36-14 üstünlüğünü sürdürdü. Zayıf rakibi karşısında yabancı oyuncuları Shumpert ve Thornton ile skor bulmaya devam eden Efes Pilsen, ilk yarıyı 43-21 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına dış atışlardan Kerem Tunçeri, pota altından da Kakiouzis ile kaydettiği basketlerle başlayan Efes Pilsen, 24. dakikada farkı 30 sayıya (55-25) çıkardı. Ev sahibi ekip, üstün oyununu sürdürerek son çeyreğe de 68-37 önde girdi.



Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren lacivert-beyazlılar, baştan sona üstün götürdükleri maçtan 106-67 galip ayrıldı.



EFES PİLSEN: 106 - CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 67

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Elif İnci xxx, Alper Özgök xxx, Yücel Çilingir xxx

Efes Pilsen: Vujanic xx 8, Sinan xxx 11, Cenk x 5, Kerem Gönlüm xxx 10, Kasun xx 10, Ender xxx 11, Thornton xxx 11, Shumpert xxx 11, Kakiouzis xx 10, Kaya xx 10, Kerem Tunçeri xx 9

Casa TED Ankara Kolejliler: Cevat x 6, Caner Erdeniz xx 9, Caner Öner xx 12, Adnan xxx 18, Volkan xx 11, Polat x 2, Özgür x 3, Ziya x 6, Atakan x

1. Periyot: 18-8

İlk yarı: 43-21 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 68-37