T24 LogoT24 Logo
Spor

EFES PİLSEN KÖTÜ BİTİRDİ MOSKOVA (A.A)

23 Aralık 2010 00:18

-EFES PİLSEN KÖTÜ BİTİRDİ MOSKOVA (A.A) - 22.12.2010 - Basketbol THY Avrupa Ligi (D) Grubu son maçında Efes Pilsen deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 78-69 yenildi. İkinci tura (Top 16) çıkmayı daha önce garantileyen lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova karşısında aldığı yenilgiye rağmen grubu 3. sırada tamamladı. Universal Salonu'ndaki maç karşılıklı basketlerle başlarken 4. dakikadan sonra 7-0'lık bir seri yakalayan CSKA Moskova oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Efes Pilsen, hücumlardan boş dönerken, ev sahibi ekip Sokolov ile etkili olarak ilk periyodu 22-17 önde kapadı. İkinci periyoda kötü başlayan Efes Pilsen, yine hücumlarda zorlanırken 5 dakikada sadece 4 sayı üretti ve 15. dakika CSKA Moskova'nın 29-21 üstünlüğüyle geçildi. Bu periyotta çok düşük bir yüzdeyle oynayan lacivert-beyazlılar, 10 dakika boyunca sadece 8 sayı atarken, ilk yarı da 37-25 Rus ekibinin lehine sonuçlandı. İkinci yarıya aradaki farkı kapatmak için daha gayretli başlayan Efes Pilsen, Dudley ve Rakocevic'in sayılarıyla 26. dakikada farkı 8 sayıya (45-37) indirdi. Ancak Rus ekibi dış şutlardan bulduğu sayılarla 3. periyodu 11 sayı farkla 58-47 önde bitirdi. Son periyoda agresif savunma yaparak başlayan Efes Pilsen, 35. dakikada içinde Thornton'un 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya indirdi: 66-60. Ancak kalan dakikalarda yine hücumda zorlanan ve rakibinin özellikle 3 sayılık basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlılar sahadan 78-69 mağlup ayrıldı. -KEREM TUNÇERİ SAKATLANDI- Karşılaşmanın 3. periyodu oynanırken, Efes Pilsen'in milli oyuncusu Kerem Tunçeri sakatlandı. Sol ayak bileğinden sakatlanan Kerem, saha içinde yapılan tedavisinin ardından maça devam edemedi. -DEPLASMANDA YİNE KAYBETTİ- Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde deplasman galibiyeti alamayan Efes Pilsen, bu geleneği CSKA Moskova karşısında da sürdürdü. Union Olimpija, Power Electronics Valencia ve Armani Jeans Milano deplasmanlarında sahadan yenilgilerle ayrılan lacivert-beyazlılar, Mosko Salon: Universal Hakemler: Zoran Sutulovic xx (Karadağ), Jakub Zamojski xx (Polonya), Milija Vojinovic xx (Sırbistan) CSKA Moskova: Gordon xxx 18, Holden xx 2, Smodis xx 9, Langdon xx 9, Sokolov xx 11, Vorontsevich xxx 17, Siskauskas xx 7, Marjanovic x, Shved xx 5 Efes Pilsen: Wisniewski x, Rakocevic xx 15, Sinan xx 4, Roberts x 4, Vujcic xx 9, Nachbar xx 5, Dudley xx 12, Kerem Tunçeri xx 2, Ender xx 4, Thornton xx 14 1. periyot: 22-17 Devre: 37-25 3. periyot: 58-47

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24