-EFES PİLSEN KÖTÜ BİTİRDİ MOSKOVA (A.A) - 22.12.2010 - Basketbol THY Avrupa Ligi (D) Grubu son maçında Efes Pilsen deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 78-69 yenildi. İkinci tura (Top 16) çıkmayı daha önce garantileyen lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova karşısında aldığı yenilgiye rağmen grubu 3. sırada tamamladı. Universal Salonu'ndaki maç karşılıklı basketlerle başlarken 4. dakikadan sonra 7-0'lık bir seri yakalayan CSKA Moskova oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Efes Pilsen, hücumlardan boş dönerken, ev sahibi ekip Sokolov ile etkili olarak ilk periyodu 22-17 önde kapadı. İkinci periyoda kötü başlayan Efes Pilsen, yine hücumlarda zorlanırken 5 dakikada sadece 4 sayı üretti ve 15. dakika CSKA Moskova'nın 29-21 üstünlüğüyle geçildi. Bu periyotta çok düşük bir yüzdeyle oynayan lacivert-beyazlılar, 10 dakika boyunca sadece 8 sayı atarken, ilk yarı da 37-25 Rus ekibinin lehine sonuçlandı. İkinci yarıya aradaki farkı kapatmak için daha gayretli başlayan Efes Pilsen, Dudley ve Rakocevic'in sayılarıyla 26. dakikada farkı 8 sayıya (45-37) indirdi. Ancak Rus ekibi dış şutlardan bulduğu sayılarla 3. periyodu 11 sayı farkla 58-47 önde bitirdi. Son periyoda agresif savunma yaparak başlayan Efes Pilsen, 35. dakikada içinde Thornton'un 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya indirdi: 66-60. Ancak kalan dakikalarda yine hücumda zorlanan ve rakibinin özellikle 3 sayılık basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlılar sahadan 78-69 mağlup ayrıldı. -KEREM TUNÇERİ SAKATLANDI- Karşılaşmanın 3. periyodu oynanırken, Efes Pilsen'in milli oyuncusu Kerem Tunçeri sakatlandı. Sol ayak bileğinden sakatlanan Kerem, saha içinde yapılan tedavisinin ardından maça devam edemedi. -DEPLASMANDA YİNE KAYBETTİ- Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde deplasman galibiyeti alamayan Efes Pilsen, bu geleneği CSKA Moskova karşısında da sürdürdü. Union Olimpija, Power Electronics Valencia ve Armani Jeans Milano deplasmanlarında sahadan yenilgilerle ayrılan lacivert-beyazlılar, Mosko Salon: Universal Hakemler: Zoran Sutulovic xx (Karadağ), Jakub Zamojski xx (Polonya), Milija Vojinovic xx (Sırbistan) CSKA Moskova: Gordon xxx 18, Holden xx 2, Smodis xx 9, Langdon xx 9, Sokolov xx 11, Vorontsevich xxx 17, Siskauskas xx 7, Marjanovic x, Shved xx 5 Efes Pilsen: Wisniewski x, Rakocevic xx 15, Sinan xx 4, Roberts x 4, Vujcic xx 9, Nachbar xx 5, Dudley xx 12, Kerem Tunçeri xx 2, Ender xx 4, Thornton xx 14 1. periyot: 22-17 Devre: 37-25 3. periyot: 58-47