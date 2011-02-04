-EFES PİLSEN İLK YENİLGİSİNİ ALDI MADRİD (A.A) - 03.02.2011 - Basketbol THY Avrupa Ligi 2. Tur (Top 16) (G) Grubu'ndaki üçüncü maçında Efes Pilsen, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine normal süresi 79-79 biten maçta, uzatmada 89-86 mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Efes Pilsen, Real Madrid'e pota altını önemli ölçüde kapatırken, Rakocevic ve Thornton'un etkili oyunuyla da üst üste basketler kazanarak 5. dakikayı 12 sayı farkla 14-2 önde geçti. Daha sonra ardı ardına hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Efes Pilsen, Suarez, Tucker ve Mirotic'le basketler kazanan rakibinin oyuna ağırlığını koymasını engelleyemedi. Real Madrid farkı eritmesine karşın, Efes Pilsen ilk periyotu 19-18 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyreğin son bölümlerine kadar oyun dengede giderken, Real Madrid; Fisher, Suarez ve Rodriguez'le, Efes Pilsen ise Murray, Roberts, Vujcic ve Nachbar'la sayılar buldu. Son 2 dakikada Real Madrid'in top kayıpları artarken, Murray ve Vujcic'in kazandırdığı basketlerle lacivet-beyazlılar, devreye 46-40 üstün girmeyi başardı. Real Madrid takımı, ikinci yarıda Tucker, Prigioni ve Fisher'in sergilediği başarılı performansla üst üste sayılar bulurken, Efes Pilsen ise Rakocevic, Kerem Gönlüm ve Thornton'la ev sahibi ekibin oyunu koparmasını engelledi. Bu periyotta çok fazla top kaybı yapılmasına karşın lacivert beyazlılar, oyundan kopmayarak iyi bir mücadele sergiledi ve Thornton'un son saniye basketiyle son çeyreğe 65-65'lik eşitlikle girildi. Oldukça çekişmeli geçen son periyota Nachbar, Roberts ve Thornton'un sayılarıyla iyi başlayan Efes Pilsen, 37. dakikada 6 sayılık fark yakaladı (76-70). Ardından Tucker ile Prigioni'nin basketleriyle 6-0'lık bir seri yakalayan Real Madrid, son dakikaya girilirken skoru eşitledi (76-76). Bitime 19 saniye kala Kerem Gönlüm'ün 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçen lacivert-beyazlı ekip, 2.6 saniye kala Rodriguez'in 3 faul atışını sayıya çevirmesiyle elindeki avantajı tekrar yitirdi (79-79). Efes Pilsen son hücumu Murray ile kullanamayınca normal süre 79-79 eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmaya gitti. Yine karşılıklı basketlerle geçen uzatma bölümünün son saniyelerine 87-86 Real Madrid'in üstülüğünde girildi. Bitime 12.4 saniye kala Efes Pilsen hücumunda Kerem Tunçeri turnikeye girdikten sonra şutunu bırakmak yerine ekstra pas yapmaya çalışınca top kaybı yapıldı. Ardından yapılan faulde Prigioni iki atışı da sayıya çevirerek maçın skorunu 89-86 olarak belirledi. Efes Pilsen, bu sonuçla grubundaki üçüncü maçında ilk yenilgisini almış oldu. Salon: Madrid Caja Magica Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya) xxx, Grzegorz Ziemblicki (Polonya) xxx, Milivoje Jovcic (Sırbistan) xxx Real Madrid: Prigioni xxx 17, Llull x 2, Suarez xx 6, Reyes xx 3, Tomic x 2, Mirotic xxx 12, Fischer xxx 15, Tucker xxx 19, Rodriguez xxx 13, Begic x Efes Pilsen: Wisniewski x, Rakocevic xxx 16, Thornton xxx 18, Kerem Gönlüm xxx 13, Vujcic xx 9, Raduljica x, Murray xx 10, Kerem Tunçeri x 5, Nachbar xx 5, Roberts xx 10, Sinan x 1. Periyot: 18-19 Devre: 44-46 3. Periyot: 65-65